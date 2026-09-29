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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء ارتفاعا واضحا بعد تذبذبات واضحة مابين ارتفاع وانخفاض خلال الآونة الأخيرة، إلا انها ارتفعت حوالى 5 جنيهات بالمزرعة ليصل سعرها 72 جنيهًا للكيلو بعد 67 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حيث وصل سعر الكيلو لـ 72 جنيهًا بالمزرعة، تصل للمستهلك بسعر 84 جنيها.

كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات ليصل سعر الكيلو بالمزرعة لـ 72 جنيهًا،  لتصل للمستهلك بسعر 88 جنيها.

وكذلك انخفض سعر كيلو الدواجن الساسو “الفراخ الحمراء” إلى 107 جنيهات بعدما كان سعرها 120 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بـ 115 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 132 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم ليتراوح بين 170 و 200 جنيه في بعض المحلات، أي ارتفع ما يقرب من 20 جنيهًا.

سعر كيلو الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

كيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

يصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جنيهات جملة، لتصل للمستهلك بسعر 125 بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 105 جنيهات للجملة، لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي بـ 140 جنيها جملة، وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

وفي هذا السياق، كشف المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن توقعات المنتجين بشأن أسعار الدواجن والبيض، موضحًا أن هناك آمالًا بحدوث زيادة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العناني أن الهدف من تحسن الأسعار لا يرتبط فقط بزيادة سعر السلعة، وإنما يرتبط بصورة أساسية بقدرة المنتجين على مواصلة العمل والإنتاج والاستمرار في السوق، خاصة في ظل عدم وصول الأسعار الحالية إلى المستوى الذي يأمله المنتجون.

منتجو الدواجن يأملون تحسن الأسعار

وقال المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن منتجي الدواجن يأملون حدوث زيادة أخرى في أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة، تتراوح نسبتها بين 5 و10%.

وأوضح أن هذه الزيادة المرتقبة من وجهة نظر المنتجين تستهدف الوصول إلى مستويات سعرية تساعدهم على الاستمرار في الإنتاج، مؤكدًا أن تحسن الأسعار يمثل عاملًا مهمًا بالنسبة للمنتجين لمواصلة العمل داخل السوق.

وأشار العناني إلى أن أسعار الدواجن الحالية لا تحقق المستوى الذي يأمله المنتجون، موضحًا أن استمرار العملية الإنتاجية يحتاج إلى تحسن في الأسعار بما يسمح للمنتجين بمواصلة نشاطهم

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