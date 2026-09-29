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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جريت وول تكشف الستار عن تانك 300 هوك تريل الجديدة

تانك 300 هوك تريل
تانك 300 هوك تريل
صبري طلبه

كشفت جريت وول موتورز عن نسخة جديدة من تانك 300 تحمل اسم هوك تريل، حيث تسعى لتقديم إصدارًا أكثر تركيزًا على الاستخدام داخل الطرق الوعرة، وتأتي السيارة مع مجموعة من التجهيزات المخصصة للتعامل مع المسارات الصخرية والتضاريس الصعبة، مع الاحتفاظ بالمقصورة المجهزة بالتقنيات والأنظمة الحديثة.

محرك تانك 300 هوك تريل

تعتمد تانك 300 هوك تريل على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، ويولد قوة تصل إلى 228 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 نسب، بينما تنتقل القوة إلى نظام دفع رباعي.

تانك 300 هوك تريل

ثلاثة أقفال تفاضلية لتعزيز الجر

تتمثل إحدى أبرز نقاط الاختلاف في التجهيزات المخصصة للطرق الوعرة في اعتماد السيارة على ثلاثة أقفال تفاضلية تشمل المحور الأمامي والمنظومة الوسطية والمحور الخلفي. 

وتساعد هذه المنظومة على توزيع عزم المحرك بصورة أكثر ملاءمة عند فقدان إحدى العجلات للتماسك، وهو ما يجعلها أكثر ملاءمة للمسارات الصخرية والطرق شديدة الوعورة. 

تانك 300 هوك تريل

تجهيزات تانك 300 هوك تريل الخارجية

لم تقتصر التعديلات على منظومة الحركة، إذ تستفيد نسخة هوك تريل من طبيعة مخصصة للاستخدامات البرية، مع إمكانية تجهيزها بمجموعة من الإضافات التي تلائم الرحلات الطويلة والقيادة بعيدًا عن المدن، وتشمل التجهيزات الاختيارية خيمة تثبت على السقف، إلى جانب ثلاجة ووحدات إضاءة LED إضافية.

تانك 300 هوك تريل

داخلية تانك 300 هوك تريل

تحصل تانك 300 هوك تريل على مقصورة عصرية حيث تضم لوحة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة منفصلة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 15.6 بوصة، وتتضمن التجهيزات الداخلية مقاعد مكسوة بجلد نابا، مع توفير وظائف التدفئة والتهوية والتدليك، بالإضافة إلى حزمة من أدوات الحماية ودعم قائد المركبة.

تانك تانك 300 تانك 300 هوك تريل جريت وول

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