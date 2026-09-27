مرسيدس SL 2026.. تسارع مذهل وتصميم عصري

تأتي مرسيدس SL 2026 ضمن سيارات العلامة الألمانية ذات الطابع الرياضي المقدمة عالميًا، وتحديدًا في فئة الكوبيه المكشوفة التي تجمع بين التصميم العصري.

وتظهر نسخة Mercedes-AMG SL 55 4MATIC كإحدى النسخ التي تجمع بين الأداء القوي والتجهيزات الفاخرة، مع اعتمادها على محرك بنزين من ثماني أسطوانات ونظام دفع كلي.

مرسيدس SL 2026

أبعاد مرسيدس SL 2026

حين يتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1,735 و1,960 كجم، ويبلغ طول مرسيدس SL 2026 نحو 4,704 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,915 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,358 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,700 مم.

مرسيدس SL 2026

محرك V8 بسعة 4.0 لتر

تعتمد مرسيدس Mercedes-AMG SL 55 4MATIC على محرك بنزين من نوع توين تيربو مكون من ثماني أسطوانات V8، بسعة 4.0 لتر، ويولد المحرك قوة تصل إلى 469 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 699 نيوتن متر، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام الدفع الكلي AWD. وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.

أداء وتسارع مرسيدس SL 2026

وتظهر القدرات الميكانيكية بوضوح عند اختبار التسارع، إذ تستطيع مرسيدس SL 55 4MATIC الانطلاق من الثبات والوصول إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 3.8 ثانية، بينما تعتمد السيارة على خزان وقود بسعة 70 لترًا.

مرسيدس SL 2026

تجهيزات مرسيدس SL 2026

تحصل مرسيدس SL 2026 على فرش للمقاعد من جلد نابا، مع تجهيز المقعد الرياضي الخاص بالسائق والراكب الأمامي بخيارات متعددة تشمل التعديل الكهربائي والذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك.

مرسيدس SL 2026

وتضم السيارة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 11.9 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي بكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بينما تأتي شاشة العدادات الرقمية بقياس 12.3 بوصة.

وتحصل مرسيدس SL 2026 على نظام صوتي من Burmester يتكون من 17 سماعة، كما يأتي المقود متعدد الوظائف ومزودًا بخاصية التدفئة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق، إلى جانب شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأول.