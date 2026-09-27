قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: لقاء مهم بين النائب محمد أبو العينين وأولوسيجون أوباسانجو.. و3 قمم إفريقية مرتقبة في العلمين
رغم العقوبات الأمريكية.. إيران تسجل أكثر من 60 رحلة عبر مطار طهران الدولي
ترامب يرفض المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز.. وطهران تنتظر ردًا رسميًا
الدفاع الروسية: استهداف مراكز اتصالات وإمدادات عسكرية في كييف وأوديسا
بولندا وليتوانيا تعدان خطة لإجلاء المدنيين عبر الحدود في دول البلطيق
20 إسرائيليا عالقون في إثيوبيا مع استمرار القتال في إقليم تيجراي
أحمد موسى: 6 قوي كبيرة مسلحة أعلنت الحرب في إثيوبيا للإطاحة بـ آبي أحمد وحكومته
إعفاء 5 أندية من الدور التمهيدي.. نتائج قرعة كأس مصر لكرة السلة سيدات
نزوح أكثر من 2900 عائلة جراء الفيضانات في كمبوديا
تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية لـ 11 أكتوبر
طاقم تحكيم من موريشيوس لمباراة مصر و جنوب السودان
أبو بكر الجندي يكشف مفاجأة: منظومة التعبئة المدنية ظلت جاهزة 38 عامًا وظهرت كفاءتها في 2011
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس SL 2026.. تسارع مذهل وتصميم عصري

مرسيدس SL 2026
مرسيدس SL 2026
صبري طلبه

تأتي مرسيدس SL 2026 ضمن سيارات العلامة الألمانية ذات الطابع الرياضي المقدمة عالميًا، وتحديدًا في فئة الكوبيه المكشوفة التي تجمع بين التصميم العصري.

وتظهر نسخة Mercedes-AMG SL 55 4MATIC كإحدى النسخ التي تجمع بين الأداء القوي والتجهيزات الفاخرة، مع اعتمادها على محرك بنزين من ثماني أسطوانات ونظام دفع كلي.

مرسيدس SL 2026

أبعاد مرسيدس SL 2026

حين يتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1,735 و1,960 كجم، ويبلغ طول مرسيدس SL 2026 نحو 4,704 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,915 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,358 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,700 مم.

مرسيدس SL 2026

محرك V8 بسعة 4.0 لتر

تعتمد مرسيدس Mercedes-AMG SL 55 4MATIC على محرك بنزين من نوع توين تيربو مكون من ثماني أسطوانات V8، بسعة 4.0 لتر، ويولد المحرك قوة تصل إلى 469 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 699 نيوتن متر، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام الدفع الكلي AWD. وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.

أداء وتسارع مرسيدس SL 2026

وتظهر القدرات الميكانيكية بوضوح عند اختبار التسارع، إذ تستطيع مرسيدس SL 55 4MATIC الانطلاق من الثبات والوصول إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 3.8 ثانية، بينما تعتمد السيارة على خزان وقود بسعة 70 لترًا.

مرسيدس SL 2026

تجهيزات مرسيدس SL 2026

تحصل مرسيدس SL 2026 على فرش للمقاعد من جلد نابا، مع تجهيز المقعد الرياضي الخاص بالسائق والراكب الأمامي بخيارات متعددة تشمل التعديل الكهربائي والذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك. 

مرسيدس SL 2026

وتضم السيارة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 11.9 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي بكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بينما تأتي شاشة العدادات الرقمية بقياس 12.3 بوصة.

وتحصل مرسيدس SL 2026 على نظام صوتي من Burmester يتكون من 17 سماعة، كما يأتي المقود متعدد الوظائف ومزودًا بخاصية التدفئة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق، إلى جانب شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأول. 

مرسيدس مرسيدس SL 2026 مرسيدس SL 2026 مواصفات مرسيدس SL 2026 سيارة مرسيدس SL 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

سعد لمجرد

زوجته حامل فى توأم ووالده يستغيث.. كواليس القبض على سعد لمجرد فى فرنسا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

ترشيحاتنا

ارشيفيه

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء داخل ورشة في ميت غمر بالدقهلية

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدى على شخص بالضرب بالمرج

المستشار وجدي عبد المنعم

تأجيل محاكمة 78 متهما بخلية التجمع الإرهابية لـ 24 نوفمبر

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد