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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

99 نسخة فقط.. مرسيدس مايباخ G650 Landaulet تستعد للانطلاق

مرسيدس مايباخ G650 Landaulet
مرسيدس مايباخ G650 Landaulet
صبري طلبه

تستعد مرسيدس مايباخ لتقديم إصدار جديد من عائلة G-Class يحمل اسم G650 Landaulet، في خطوة تجمع بين تصميم السقف المفتوح القابل للطي والطابع الفاخر الذي تتميز به إصدارات مايباخ. 

ويأتي هذا الطراز بإنتاج محدود للغاية، إذ من المقرر ألا يتجاوز عدد السيارات المطروحة 99 نسخة فقط، ما يضعه ضمن الإصدارات ذات الإنتاج المحدود المقدمة في الأسواق العالمية.

مرسيدس مايباخ G650 Landaulet 

تصميم مرسيدس مايباخ G650 Landaulet 

تختلف مرسيدس G650 Landaulet عن النسخ التقليدية من G-Class من خلال اعتمادها على هيكل يوفر تجربة قيادة مكشوفة، مع سقف خلفي قابل للطي يمنح المقصورة طابعًا مختلفًا عن سيارات الدفع الرباعي المغلقة المعتادة، ويحافظ التصميم في الوقت نفسه على الخطوط الرئيسية المعروفة لطراز G-Class.

مرسيدس مايباخ G650 Landaulet 

محرك V12 سعة 6 لترات

تعتمد السيارة على محرك بنزين مكون من 12 أسطوانة V12، تبلغ سعته 6.0 لترات، ويستعين بنظام شحن توربيني مزدوج، ويولد المحرك قوة تصل إلى 621 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1000 نيوتن متر، وترتبط المنظومة الميكانيكية بناقل حركة أوتوماتيكي، بما يتناسب مع طبيعة السيارة التي تجمع بين التجهيزات الفاخرة والمنظومة القوية المستخدمة في الدفع.

مقصورة مرسيدس مايباخ G650 Landaulet

تتبنى G650 Landaulet توزيعًا أكثر خصوصية للمقاعد، مع توفير مقعدين منفصلين في القسم الخلفي بدلًا من الاعتماد على مقعد خلفي تقليدي، كما ينسجم مع توجه السيارة نحو تقديم تجربة داخلية مختلفة عن النسخ القياسية من G-Class.

مرسيدس مايباخ G650 Landaulet 

وتستكمل مايباخ تجهيزات المقصورة باستخدام تنجيد جلدي فاخر من نوع نابا، إلى جانب إدخال ألياف الكربون ضمن عدد من التفاصيل الداخلية، وتجمع هذه العناصر بين المواد الجلدية ذات الطابع الفاخر واللمسات التقنية، ولا تقتصر تجهيزات المقصورة على الخامات المستخدمة، إذ تحصل السيارة على مساند مخصصة للأذرع ومفاتيح للتحكم في الوظائف الداخلية، إلى جانب مقاعد مزودة بضبط كهربائي، كما تتضمن منظومة التكييف نظامًا أوتوماتيكيًا متعدد المناطق.

مرسيدس مايباخ G650 Landaulet 

مرسيدس مايباخ G650 Landaulet بإنتاج محدود 

يظل الإنتاج المحدود أحد أبرز عناصر G650 Landaulet، بعدما حددت مرسيدس مايباخ العدد المستهدف عند 99 سيارة فقط، ويعني ذلك أن السيارة لن تكون إصدارًا واسع الانتشار ضمن تشكيلةG-Class ، بل نموذجًا محدود الإنتاج يجمع بين المحرك ذي الأسطوانات الاثنتي عشرة، والتصميم ذي السقف القابل للطي، والتجهيزات الداخلية الخاصة.

مايباخ G CLASS مرسيدس مايباخ G650 Landaulet مواصفات مرسيدس مايباخ G650 Landaulet سيارة مرسيدس مايباخ G650 Landaulet

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