طقس اليوم الاثنين.. انخفاض درجات الحرارة وشبورة وأمطار ورياح على عدة مناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر، متوقعة استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة نهارًا، وظهور عدد من الظواهر الجوية التي تشمل الشبورة المائية ونشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق وفقاً لما ذكرته القناة الأولي.

وتأتي توقعات الطقس اليوم الاثنين ضمن حالة من الاستقرار النسبي في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الرطبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس، خاصة على المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم الاثنين

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة ورطبًا على جنوب البلاد خلال ساعات النهار.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء، مع استمرار نشاط الرياح في عدد من المناطق، بما يساهم في تلطيف الأجواء خاصة في الظل وخلال فترات الليل بالمناطق المكشوفة.

الظواهر الجوية اليوم الاثنين

وتشهد البلاد اليوم الاثنين ظهور شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد من أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

كما تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وخلال ساعات الليل بالمناطق المكشوفة، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح أيضًا على بعض المناطق من شواطئ دمياط والإسكندرية وبلطيم وجمصة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 1.5 و2 متر.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، وتمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري تصل إلى 31 درجة، بينما تسجل درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وتصل الصغرى إلى 22 درجة.

وعلى السواحل الشمالية الغربية، تسجل درجة الحرارة العظمى 29 درجة، والصغرى 22 درجة، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 32 درجة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة، والصغرى إلى 26 درجة، بينما تبلغ المحسوسة 38 درجة.

أما شمال الصعيد، فتسجل درجة الحرارة العظمى 33 درجة، والصغرى 21 درجة، وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 35 درجة.

وفي جنوب الصعيد، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة، والصغرى إلى 25 درجة، بينما تبلغ درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة.

حالة الطقس من الثلاثاء حتى السبت

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من غد الثلاثاء وحتى السبت المقبل الموافق 26 سبتمبر، مشيرة إلى استقرار درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال هذه الفترة.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وخلال ساعات الليل، يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال الفترة من الثلاثاء حتى السبت المقبل بين 32 و33 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وعلى السواحل الشمالية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 28 و29 درجة.

أما على مناطق جنوب البلاد، فتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 33 و40 درجة.

استمرار الشبورة ونشاط الرياح

وتتوقع هيئة الأرصاد استمرار ظهور الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تشهد البلاد خلال الفترة من الثلاثاء وحتى السبت 26 سبتمبر نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، مما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال ساعات الليل بالمناطق المكشوفة.

فرص سقوط الأمطار

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة خلال الفترة من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل على بعض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.