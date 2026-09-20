قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيطرة مصرية في ختام بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني «القاهرة 2026»
ألقى الحجارة على السيارات وهدد بالقفز.. الحماية المدنية تنقذ شاب من أعلى عقار بالشيخ زايد
كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة لو كنت إماما أو منفردا؟
رئيس القابضة لمصر للطيران: الشركة عادت للربحية واحتلت المركز الـ46 عالميًا
بدء التجارب البحرية لأول سفينة صينية خاصة للأبحاث البحرية
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتعدي على طفلة أمام منزلها في الإسكندرية
فوكس نيوز: ترامب في مرحلة "اتخاذ قرار" بشأن إيران ويلمح إلى أحداث "كبيرة جدا" قادمة
مأمورية وسط الجبال.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط آخر بالصف
وزير الري يستعرض بالأرقام حقيقة الوضع المائي في مصر وحوض النيل
إجراء فرنسي عاجل ضد طهران
وزير الطيران المدني: تطبيق منظومة التحول الرقمي في المطارات المصرية ساهم في تسهيل إجراءات السفر والوصول
الاستقرار سيد الموقف .. سعر الذهب في مصر خلال أخر تعاملات اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متى تبدأ الأجواء الباردة والبدء في تخفيف الملابس؟.. الأرصاد تحسم

طقس
طقس

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية بدأت تتحسن بشكل ملحوظ في معظم محافظات الجمهورية، مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مشيرة إلى أن معظم القيم المسجلة أصبحت حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة إلى هذا الوقت من العام.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الأجواء بدأت تقترب تدريجيًا من الطقس الخريفي، مع ظهور السحب التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، خصوصًا خلال فترات الصباح، ما يساعد على جعل الأجواء أكثر اعتدالًا.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا في القاهرة الكبرى تتراوح بين 31 و32 درجة مئوية، بينما يتراوح متوسط درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي في القاهرة بين 32 و33 درجة مئوية، دون توقعات بحدوث ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة.

وحول موعد الشعور بالبرودة، أوضحت غانم أن الإحساس بالبرودة خلال فترات الليل قد يبدأ بشكل أوضح مع منتصف أكتوبر، وهو ما قد يكون مناسبًا لبدء تغيير الملابس الصيفية إلى الخريفية واصطحاب جاكيت خفيف عند الخروج، خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة.

ونصحت بعدم التسرع في ارتداء الملابس الشتوية أو الثقيلة حاليًا، بسبب استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات النهار، رغم انخفاضها مقارنة بالفترات الماضية.

الأرصاد طقس حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

تقليل الاغتراب

الفرصة الأخيرة .. فتح تقليل الاغتراب للمرة الثالثة وهذا موعد ظهور النتيجة

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

الدوري المصري

مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

الدولار

واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

ترشيحاتنا

الإنسانية في أبهى صورها.. معلم يحمل تلميذًا من ذوي الهمم ويجري به لتحقيق حلمه في قنا

الإنسانية في أبهى صورها.. معلم يحمل تلميذًا من ذوي الهمم ويجري به لتحقيق حلمه في قنا

وزير التموين

وزير التموين: السلع الأساسية متوفرة وانتظام إمدادات القمح والسكر والزيت رغم التطورات المتلاحقة بالأسواق

التضامن الاجتماعى

التضامن تناشد الأسر: لا للتنمر.. اجعلوا العودة للمدرسة بقلب أوسع

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

فيديو

محمد سلام

محمد سلام: حب الناس أغلى حاجة.. وبستعد لأعمال جديدة |خاص

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: متبني مريم عامر منيب فنيًا.. وأستعد لطرح أعمال جديدة |خاص

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد