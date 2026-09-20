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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السن لا يزيد عن 35.. كراسة شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية إيجار لمحدودي الدخل

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026
كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن كراسة شروط سكن لكل المصريين 9 ، وذلك بعد بدء التقديم وحجز شقق الإسكان بنظام الإيجار، اليوم، وحتى آخر أكتوبر 2026، وفق الشروط التي حددتها وزارة الإسكان للمتقدمين لـ حجز شقق الإيجار في سكن لكل المصريين 9 لمنخفضي الدخل . 

كراسة شروط الإيجار التمليكي (3)

بدء حجز شقق سكن لكل المصريين 9 

بدأ التقديم اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 للمواطنين من ذوي الهمم، ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، بينما يبدأ التقديم لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر 2026.

رابط كراسة شروط «سكن لكل المصريين 9»

وتتضمن كراسة الشروط جميع التفاصيل الخاصة بالطرح الجديد، بداية من شروط التقديم والفئات المستحقة، مرورًا بمواقع ومساحات الوحدات، وقيمة الإيجار والدعم المقدم، وصولًا إلى المستندات المطلوبة وخطوات التقديم وسداد المبالغ المقررة.

ويمكن للراغبين في الحجز الاطلاع على كراسة شروط سكن لكل المصريين 9  من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو عبر منصة مصر الرقمية، قبل البدء في تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة، وذلك عبر الرابط من هنــــــــــــــا.

كراسة شروط الإيجار التمليكي (5)

رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الإجتماعي2026

وتتضمن كراسة الشروط البيان التفصيلى للمدن والمشروعات والوحدات المطروحة ومساحاتها والقيم الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة، وكافة الضوابط المنظمة للتخصيص والتعاقد والاستلام، وذلك بالنسبة للوحدات المنفذة، كما ستتضمن كراسة شروط خاصة بالوحدات المزمع تنفيذها كافة تفاصيل المشروعات والمدن التى يشملها الطرح، وآليات السداد الخاصة بها، ويمكن تحميلها من خلال هذا الرابط.

خطوات التقديم وحجز الوحدة إلكترونيًا

وتتم عملية التقديم عبر مسكن من خلال عدد من الخطوات وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى منصة «مصر الرقمية» هنــــــــــا، وإنشاء حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية المطلوبة.
تفعيل الحساب من خلال رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.
اختيار الطرح والمدينة المراد التقديم عليها، ثم الاطلاع على كراسة الشروط والتعرف على المساحات
والأسعار ونظم السداد.
استخراج كود أو رقم الاستمارة الخاص بالسداد، ثم دفع مقدم جدية الحجز والمصروفات وفق وسائل السداد المعتمدة.
رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، التي تختلف وفقًا لطبيعة كل طرح.
مراجعة جميع البيانات والمستندات والتأكد من صحتها قبل تأكيد طلب الحجز.
متابعة حالة الطلب ونتائج الحجز من خلال منصة «مصر الرقمية».

 

كم إيجار شقق سكن لكل المصريين9؟

كشفت كراسة شروط مبادرة «سكن لكل المصريين 9» تفاصيل الوحدات المطروحة بنظام الإيجار المدعوم، وقيم الإيجارات الشهرية المقررة للوحدات في المدن الجديدة والمحافظات.


وتختلف القيمة الإيجارية  وفقًا لموقع الوحدة ومساحتها، مع زيادة سنوية بنسبة 7% على القيمة الإيجارية.


وبالنسبة للوحدات بمساحة 90 مترًا في المدن الجديدة، تتراوح الإيجارات الشهرية وفقًا لكراسة الشروط بين 2500 و5000 جنيه، بحسب المدينة والوحدة.

وتبدأ بعض وحدات المحافظات من 1500 جنيه شهريًا، بينما تصل القيم الإيجارية في بعض الوحدات إلى 7000 جنيه وفقًا للموقع والمساحة.

ويشمل الطرح إجمالًا 15 ألف وحدة بنظام الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يحصل المستفيد على دعم إيجاري وفقًا لمستوى الدخل ومساحة الوحدة. ويبلغ الحد الأقصى لدعم الإيجار 100 الف جنيه.

كراسة شروط الإيجار التمليكي (6)

25 ألف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

الطرح الأول يضم 10 آلاف وحدة بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والثاني يضم 15 ألف وحدة بنظام «الإيجار» من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9».

ويستمر التقديم على وحدات هيئة المجتمعات العمرانية حتى 19 أكتوبر 2026، بينما يمتد التقديم على وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي حتى 28 أكتوبر المقبل، مع تخصيص فترة مبكرة للتقديم لذوي الهمم.


التقديم على شقق الايجار المنتهى بالتمليك 

ويتم التقديم على وحدات الهيئة من خلال بوابة «مسكن» اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026، مع ضرورة إنشاء حساب على منصة «مصر الرقمية» للتحقق من هوية المتقدم وربط الحساب بمنصة «مسكن».

كراسة شروط الإيجار التمليكي (8)

تفاصيل كراسة الشروط

وأوضحت كراسة الشروط  أن الوحدات المطروحة من خلال الصندوق بالمحافظات، بمساحة 90 م²، تقع في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح، بينما تشهد محافظة المنيا فقط طرح وحدات بمساحة ٧٥ م².

شقق إيجار في 17 مدينة جديدة

ويشهد الإعلان الجديد للإيجار أيضًا طرح 32569 وحدة بالمدن الجديدة بواقع 2606 وحدات سكنية بمساحة 90 م²، و650 وحدة بمساحة 75 م².

واوضحت الكراسة أن المدن الجديدة المطروح بها وحدات بنظام الإيجار، بمساحة 90 م²، هي: أكتوبر الجديدة،15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا، وأن المدن الجديدة المطروح بها وحدات بمساحة ٧٥ م² هي مدن حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة.

أماكن وحدات «سكن لكل المصريين 9» 90 مترً


ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن أماكن وحدات الـ90 مترًا في «سكن لكل المصريين 9»، وتتوزع في المحافظات التالية:

القاهرة.

الجيزة.

القليوبية.

المنوفية.

دمياط.

الإسماعيلية.

السويس.

البحيرة.

بني سويف.

الفيوم.

أسيوط.

سوهاج.

قنا.

الأقصر.

أسوان.

مطروح.

أماكن وحدات «سكن لكل المصريين 9» 75 مترًا


يشمل الطرح وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، بمساحات من 75 مترًا مربعًا وتتوزع الوحدات في عدد من المدن الجديدة: «محافظة المنيا- حدائق العاصمة- العبور الجديدة- أخميم الجديدة».

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