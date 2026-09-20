25 ألف شقة بالإيجار.. بدء التقديم ضمن سكن لكل المصريين 9 في 26 مدينة جديدة

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، فتح باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة، ضمن طرحين بنظامي "الإيجار" و"الإيجار المنتهي بالتملك"، على أن يستمر التقديم وفقًا لمواعيد كل طرح حتى 28 أكتوبر المقبل.

ويأتي الطرح من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تتيح 10 آلاف وحدة بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك"، إلى جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذي يطرح 15 ألف وحدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 9" بنظام الإيجار.

10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

يتضمن طرح هيئة المجتمعات العمرانية 10 آلاف وحدة سكنية، منها نحو 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم، و5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات.

وتتوزع الوحدات على نحو 26 مدينة جديدة، بمساحات متنوعة تبدأ من 57 مترًا مربعًا وتصل إلى 161 مترًا مربعًا، وتشمل عددًا من مشروعات الإسكان، بينها سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان المميز وإسكان الشباب والإسكان المتوسط.

ويتم التقديم على وحدات هيئة المجتمعات العمرانية من خلال بوابة "مسكن"، مع ضرورة إنشاء حساب على منصة "مصر الرقمية" لاستكمال إجراءات التقديم والتحقق من بيانات المتقدم.

26 مدينة جديدة تستقبل وحدات الطرح

تشمل خريطة الوحدات المنفذة مدن القاهرة الجديدة، و15 مايو، وبدر، والشروق، والعبور الجديدة، والعبور، و6 أكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، والفيوم الجديدة، والفشن الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وملوي الجديدة، وناصر الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة.

كما تشمل الوحدات المقرر تنفيذها 8 مدن جديدة، هي 6 أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، وحدائق العاشر، والسادات، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، بمساحات تتراوح بين 90 و126 مترًا مربعًا.

شروط حجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك

تشترط هيئة المجتمعات العمرانية ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا وقت التقديم، مع توافر أهلية التصرف والتعاقد.

كما يشترط ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة، مع الالتزام بحدود الدخل التي تحددها كراسة الشروط.

ولا يسمح للأسرة، التي تضم الزوج والزوجة والأبناء القصر، بالتقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.

وخصصت الوزارة نسبة 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، على أن يتم التخصيص وفق القواعد المعلنة، ومن بينها القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط.

ماذا يحدث بعد التخصيص؟

بعد تخصيص الوحدة المنفذة، يلتزم العميل باستكمال مبلغ التأمين بما يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

أما الوحدات المقرر تنفيذها، فتتضمن سداد جدية حجز وأقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات قبل استلام الوحدة، وفقًا للضوابط التي تحددها كراسة الشروط.

15 ألف وحدة ضمن "سكن لكل المصريين 9"

وفي الجانب الآخر، يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 9".

ويبدأ التقديم لذوي الهمم من اليوم الأحد 20 سبتمبر وحتى الأحد 27 سبتمبر 2026، بينما يفتح باب التقديم لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من الاثنين 28 سبتمبر وحتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

وتتوزع وحدات الصندوق بين المحافظات والمدن الجديدة، بالإضافة إلى وحدات منفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمساحات وقيم إيجارية تستهدف الفئات المستحقة وفقًا لشروط الإعلان.

تفاصيل وحدات "سكن لكل المصريين 9"

يشمل الطرح 8464 وحدة في المحافظات، و3256 وحدة في المدن الجديدة، إلى جانب 3280 وحدة منفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وتضم وحدات المحافظات 8384 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، و80 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا. وتوجد الوحدات ذات مساحة 90 مترًا في عدد من المحافظات، بينها القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والسويس والبحيرة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومرسى مطروح، بينما تقتصر وحدات الـ75 مترًا على محافظة المنيا.

أما المدن الجديدة، فيتضمن الطرح 2606 وحدات بمساحة 90 مترًا، و650 وحدة بمساحة 75 مترًا.

وتشمل المدن المطروح بها وحدات الـ90 مترًا أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا.

بينما تطرح وحدات الـ75 مترًا في حدائق العاصمة والعبور الجديدة وأخميم الجديدة.

3280 وحدة ضمن "حياة كريمة"

كما يشمل الإعلان 3280 وحدة سكنية منفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع، موزعة على محافظات الجيزة والمنوفية والغربية والأقصر وكفر الشيخ وقنا وسوهاج والبحيرة والدقهلية والمنيا والشرقية.

مصاريف التقديم ودعم الإيجار

وبحسب تفاصيل الطرح، تبلغ مصروفات التسجيل الخاصة بوحدات "سكن لكل المصريين 9" نحو 365 جنيهًا، وهي غير قابلة للرد، إلى جانب سداد مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة من خلال مكاتب البريد المميكنة، على أن يتم رد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وفقًا للشروط.

كما يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي دعمًا للإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، على مدار مدة الإيجار.

ويشترط في المتقدم ضمن هذا الطرح ألا يقل عمره عن 21 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان، فيما يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه، وفقًا للضوابط المعلنة.

منصة التقديم ومواعيد الحجز

ويختلف موعد انتهاء التقديم بحسب نوع الوحدة؛ إذ يستمر التقديم على وحدات هيئة المجتمعات العمرانية حتى 19 أكتوبر 2026، بينما يمتد التقديم على وحدات "سكن لكل المصريين 9" حتى 28 أكتوبر 2026.

وتتم إجراءات التقديم على وحدات هيئة المجتمعات العمرانية من خلال بوابة "مسكن"، بينما يتم التقديم على وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي عبر منصة "مصر الرقمية"، مع ضرورة تسجيل حساب ورفع المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات المحددة في كراسة الشروط.

ويجب على الراغبين في الحجز مراجعة كراسة الشروط الخاصة بكل طرح قبل التقديم، لمعرفة تفاصيل الوحدات والقيمة الإيجارية ومصروفات الصيانة وشروط الاستحقاق وآليات السداد والتخصيص والاستلام.

كما لا يجوز الجمع بين التقديم على الوحدات المطروحة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي بنظام "الإيجار"، والتقديم على وحدات هيئة المجتمعات العمرانية بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك".