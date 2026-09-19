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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال 120 ثانية.. وصول سريع لحماية بورسعيد المدنية ينقذ وحدة سكنية وعقارًا من كارثة

خلال 120 ثانية.. وصول سريع لحماية بورسعيد المدنية ينقذ وحدة سكنية وعقارًا من كارثة
خلال 120 ثانية.. وصول سريع لحماية بورسعيد المدنية ينقذ وحدة سكنية وعقارًا من كارثة
محمد الغزاوى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد من السيطرة على حريق اندلع داخل وحدة سكنية بمنطقة الحرية، بعد وصول سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ خلال نحو دقيقتين، وسط تصاعد كثيف لألسنة اللهب من داخل الوحدة.

وتبين أن النيران اندلعت داخل إحدى الغرف، وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب داخل الغرفة، ومنع امتدادها إلى باقي أرجاء الوحدة السكنية، قبل إخماد الحريق وإجراء أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران أو تصاعد الأدخنة التي قد تؤثر على سلامة المواطنين.

وأسهمت سرعة تحرك قوات الحماية المدنية في منع امتداد النيران إلى الوحدات السكنية والعقارات المجاورة، والحيلولة دون وقوع كارثة أكبر.

خلال 120 ثانية.. وصول سريع لحماية بورسعيد المدنية  ينقذ وحدة سكنية وعقارًا من كارثة

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بنشوب الحريق، وجرى تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، على أن تباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات.

بورسعيد محافظة بورسعيد الحماية المدنية حريق وحدة سكنية

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