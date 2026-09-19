أبو ليمون يشدد على منع قطع الأشجار بنطاق أحياء بورسعيد والحفاظ على المساحات الخضراء

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالتوسع في تنفيذ وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار، خاصة أشجار البونسيانا والأكاسيا، بمختلف أحياء المحافظة، بما يسهم في دعم جهود التشجير والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار، بما يدعم جهود تحسين البيئة والمظهر الحضري.

أبو ليمون يشدد على الصيانة الدائمة والري المستمر للأشجار والنباتات

وشدد المحافظ، على ضرورة إجراء أعمال الصيانة الدائمة والري المستمر للمسطحات الخضراء والأشجار، مع الحفاظ عليها والعناية بها، والتأكيد على منع قطع أي شجرة بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأشجار القائمة وزيادة الرقعة الخضراء.

كما أكد المحافظ، أنه يجرى تنفيذ خطة موسعة لإعادة صياغة الميادين والحدائق ورفع كفاءتها وتطويرها، بما يحقق نقلة ملموسة في الشكل الحضاري والجمالي لمختلف المناطق، مع استمرار المتابعة الميدانية لمستوى تنفيذ أعمال التطوير والتشجير.