نجاح "رايد بورسعيد للدراجات" بحضور قيادات الرياضة والاتحاد المصرى

شهدت محافظة بورسعيد اليوم الجمعة إقامة "رايد بورسعيد للدراجات"، وسط أجواء رياضية متميزة ومشاركة واسعة من هواة ومحترفي ركوب الدراجات، والذين انطلقوا في مسار رياضي ممتع امتد من أمام مسجد السلام وحتى معسكر الكشافة بـ شارع طرح البحر والعودة.

نجاح "رايد بورسعيد للدراجات" بحضور قيادات الرياضة والاتحاد المصري …

جاءت الفعالية بحضور رفيع المستوى تقدمه الدكتور محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والأستاذ علي مرسي، رئيس منطقة بورسعيد للدراجات، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة المنطقة.

كما شهد الرايد حضوراً بارزاً من قيادات الاتحاد المصري للدراجات، بمشاركة الاستاذ محمد حجازي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، والدكتور احمد بدير ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات بالإضافة إلى ممثلي الجهات الراعية والمشاركة في دعم الحدث اولاد هريسة للدراجات وجروب جانجل رايد ونادي بورفؤاد الرياضي وجروب عجلتي وجروب سفاري .

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد العزيز بالتنظيم المتميز والإقبال الكبير من الشباب والمواطنين، مؤكداً دعم مديرية الشباب والرياضة الكامل لكافة المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة ممارسة رياضة الدراجات في المحافظة.

فيما أعرب الأستاذ علي مرسي عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة والحضور والأجهزة التنفيذية والأمنية التي ساهمت في تأمين وتيسير خط سير الرايد، مشدداً على أن المنطقة مستمرة في تنظيم الفعاليات التي تجمع بين الرياضة والتوعية وأجواء المشاركة المجتمعية الآمنة.

جدير بالذكر أن الفعالية شهدت التزاماً كاملاً بقواعد السلامة والأمان، واختُتمت في أجواء احتفالية عكست الصورة الحضارية والرياضية لمحافظة بورسعيد.

