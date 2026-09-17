رئيس رعاية بورسعيد الصحية يطمئن على أمان المرضى والعلاج الشهري

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي رئيس الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد وحدات الغسيل الكلوي بمجمع الشفاء الطبي للاطمئنان على أمان المرضى والعلاج الشهري

رئيس رعاية بورسعيد الصحية يتفقد وحدات الغسيل الكلوي بمجمع الشفاء الطبي للاطمئنان على أمان المرضى والعلاج الشهري



جاء ذلك بالتزامن مع تنظيم مجمع الشفاء الطبي لفعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2026، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "تقديم رعاية مأمونة للمصابين بالأمراض غير السارية" وشعار "توفير رعاية مأمونة طوال العمر!" (Safe care for life!) في إطار التوجيهات المباشرة والمتابعة المستمرة للدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، لضمان ترسيخ أعلى معايير الأمان والرعاية الصحية الشاملة، وبحضور الدكتورة نهى الدغيدى ، نائب مدير الفرع .

وأكد الدكتور إسماعيل الحفناوي حرص الهيئة على وضع سلامة المريض في مقدمة أولويات المنظومة، مشيراً إلى أن مرض الكلى المزمن يُعد من أبرز الأمراض المزمنة التي تتطلب بروتوكولات حماية ودقة عالية ورعاية طويلة الأمد تكفل للمريض رحلة علاجية آمنة ومستدامة.

وحرصاً على التطبيق العملي لمعايير السلامة، تم المرور عقب انتهاء الاحتفالية بقيادة الدكتور إسماعيل الحفناوي على وحدات الغسيل الكلوي بالمجمع، للوقوف على انتظام سير العمل، والاطمئنان المباشر على الحالة الصحية للمرضى وسرعة صرف علاجهم الشهري بانتظام، مع التأكيد على مضاعفة إجراءات الوقاية كونهم الفئة الأكثَر عرضة للمخاطر الصحية وتداعيات العدوى، وتأكيداً على التزام فريق العمل بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتطبيق أحدث اشتراطات سلامة المرضى.