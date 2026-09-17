نائب محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف النظافة بـ«الحراسات والصفا»

تفقد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية موسعة بعدد من المناطق لمتابعة مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة، والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، باستمرار المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات التطوير والارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلالها الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، والاستاذ محمد الشناوي رئيس حي الضواحي، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد.

80% نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية بمنطقة «الحراسات» وتطوير 39 عمارة سكنية

وخلال الجولة تابع نائب المحافظ مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة بمنطقة أرض النجيلة بحي الشرق، والتي تشمل تطوير شارع أرض النجيلة، إلى جانب إنشاء ساحة انتظار للسيارات تستوعب نحو 100 سيارة وتنفيذ أعمال اللاند سكيب وزيادة المساحات الخضراء، وتوفير أماكن للجلوس، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتنظيم الحركة بالمنطقة.

كما تابع الدكتور عمرو عثمان أعمال تطوير منظومة الإنارة بعدد من الشوارع المرتبطة بالمنطقة، في إطار خطة الارتقاء بالمظهر العام ورفع كفاءة البنية الأساسية بحي الشرق.

وتضمنت الجولة منطقة الصفا بحي الضواحي، حيث تابع نائب المحافظ مستجدات أعمال التطوير الشامل التي تشمل 120 عمارة سكنية، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير ورصف الطرق الداخلية، بطول 7.3 كيلومتر وبعرض يتراوح من 10 إلى 15 متر، ورفع كفاءة منظومة الإنارة وتنفيذ أعمال لتحسين المظهر العام للمنطقة.

وأكد نائب المحافظ أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمراحل تنفيذ المشروع، والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق الاستفادة الكاملة لسكان المنطقة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ.

كما تفقد نائب المحافظ منطقة الحراسات بحي الضواحي، لمتابعة مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة، والتي تشمل 39 عمارة سكنية، إلى جانب رفع كفاءة نوازل الصرف الصحي، وأعمال الإضاءة والتجميل، وزيادة المسطحات الخضراء، بما يستهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات بالمنطقة.

وتابع الدكتور عمرو عثمان معدلات تنفيذ الأعمال الجارية، والتي شهدت تقدم ملحوظ في أعمال البنية التحتية، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 80%.

ممكن نخليها فقرة قوية في نهاية الجولة، كده:

وشدد الدكتور عمرو عثمان على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات في منطقتي «الحراسات والصفا»، مع ضرورة استمرار المتابعة اليومية للحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة، موجها برفع أي مخلفات أو إشغالات أولًا بأول.

كما وجه نائب المحافظ بمناشدة المواطنين ضرورة الحفاظ على أعمال التطوير والمرافق والمساحات الخضراء، وعدم إلقاء المخلفات بالشوارع أو التعدي على الأرصفة والمناطق التي تم تطويرها، بما يضمن استدامة أعمال التطوير وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق.

وأكد نائب محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات تطوير المناطق السكنية، والعمل على تذليل أي معوقات أمام التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أهداف خطة المحافظة في رفع كفاءة المناطق وتحسين جودة الحياة للمواطنين.