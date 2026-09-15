استجابة إنسانية جديدة .. محافظ بورسعيد يوجه بنقل أحد المرضى إلى دار مسنين وتوفير إقامة دائمة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، سير العمل والخدمات الصحية المقدمة داخل مستشفى السلام، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات الطبية والتأكد من تقديم أفضل أوجه الرعاية للمرضى

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والعميد إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، حيث تفقد المحافظ عددًا من أقسام المستشفى، والتقى الأطباء والفرق الطبية، واطمأن على انتظام العمل ومستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمستشفى السلام ويلتقي الأطباء والمرضى

وخلال جولته، حرص محافظ بورسعيد على لقاء عدد من المرضى والاستماع إلى احتياجاتهم ومتابعة حالتهم، مؤكدًا أهمية تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، والتعامل الفوري مع أي مطالب أو احتياجات من شأنها تحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وفي لفتة إنسانية، استجاب المحافظ لطلب أحد المرضى، ووجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقله إلى إحدى دور المسنين، وتوفير إقامة دائمة له تضمن حصوله على الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة، بما يحقق له حياة كريمة ورعاية آمنة ومستقرة وذلك عقب خروجه من المستشفى

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار المتابعة الميدانية للمنظومة الصحية، والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير أوجه الرعاية والدعم اللازمة للمرضى، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطنين