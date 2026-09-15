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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بورسعيد: تحرير 176 محضرًا ومخالفة وتوفير 63 ألف أسطوانة بوتاجاز

توفير 2,384 طنًا من الدقيق.. وسحب 37 عينة غذائية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات
توفير 2,384 طنًا من الدقيق.. وسحب 37 عينة غذائية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات
محمد الغزاوى

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ، جهودها خلال شهر أغسطس 2026 حملاتها لضبط الاسواق ومجابهة الغش التجاري.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومختلف الأنشطة التموينية، والتأكد من توافر السلع الأساسية والخبز والمواد البترولية، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على استمرار الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية في إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتلاعب بالسلع أو استغلال المواطنين، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يضمن توفير السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة والحفاظ على استقرار الأسواق.

توفير 2,384 طنًا من الدقيق.. وسحب 37 عينة غذائية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات

ومن جانبه، أوضح محمد حلمي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن جهود المديرية خلال شهر أغسطس شملت توفير نحو 2,384.550 طن من الدقيق، منها 2,336 طنًا للمخابز و48.550 طن لأغراض أخرى تشمل إعاشة قوات الأمن والسجن، إلى جانب متابعة منظومة البطاقات التموينية التي تضم 160,893 بطاقة بإجمالي 383,902 مستفيد.

وأشار مدير المديرية ، إلى أنه تم توفير ومتابعة 63,705 أسطوانات بوتاجاز، منها 51,810 أسطوانة منزلية و11,895 أسطوانة تجارية وصناعية، فضلًا عن استمرار المتابعة اليومية للكميات الواردة من البنزين بأنواعه والسولار إلى محطات تموين السيارات، والتدخل الفوري لتعزيز الإمدادات وفقًا للاحتياجات.

وفي إطار تكثيف الحملات الرقابية، أسفرت جهود المديرية عن تحرير 152 محضرًا ومخالفة في مجال الرقابة التموينية، شملت مخالفات التوجيه رقم (30) لسنة 2017، ومخالفات متنوعة بالأسواق والأنشطة التموينية، من بينها تداول سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ومنتجات بدون فواتير أو بيانات، ومخالفات تجميع السلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير 24 محضرًا في مجال الرقابة التجارية، شملت 8 محاضر غش تجاري، و2 محضر سلع غذائية مجهولة المصدر، و6 محاضر أوكازيون، و2 محضر بشأن تنظيم وتداول المواد البترولية، و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر شهادة صحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات.

وفي مجال حماية المستهلك، قامت المديرية بسحب 37 عينة غذائية وإرسالها إلى المعامل المختصة للفحص، إلى جانب إعداد نشرة توعوية لترشيد استهلاك الخبز، تتضمن إرشادات للمواطنين بشأن الاستخدام والتخزين السليم.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد تنفيذ حملاتها الرقابية بصورة مستمرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من سلامة السلع المعروضة، ومواجهة أي ممارسات مخالفة، بما يدعم جهود المحافظة في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين.

بورسعيد التموين والتجارة الداخلية محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

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