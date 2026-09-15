قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر: الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة خلال ساعات
أسهل طريقة من المنزل.. كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026
توقعات عالمية بنمو قطاع الطيران المصري لتتجاوز المتوسط العالمي ب 3.8%
وزير العمل: مصر لن تتوانى عن دعم صمود الشعب الفلسطيني
بعد واقعة فتاة البيرة.. ما عقوبة شرب الكحوليات في الأماكن العامة؟
الدواجن بأقل من 80 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة تهدد المربين
مجلس الوزراء السعودي: أمن المملكة واستقرار أراضيها مبدأ راسخ لا يقبل المساس
انطلقت من إثيوبيا.. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بطائرات مسيّرة في الفشقة
التموين: كاري أون يحظى باهتمام القيادة السياسية ويستهدف زيادة السلع المتاحة للمواطنين.. صور
وزيرا خارجية مصر وألمانيا يبحثان خفض التصعيد وحماية الملاحة في البحر الأحمر
برلماني: قمة الرئيس السيسي وبن سلمان تضع أسسًا لمرحلة جديدة من الشراكة
توقيت بالغ الحساسية.. وزير الخارجية الإيراني يزور الصين غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إدارة شبرا الخيمة التعليمية تنفي سوء حالة مدرسة منطي الإعدادية|وتؤكد:الفيديو المتداول مجتزأ

مدرسة منطي الإعدادية
مدرسة منطي الإعدادية
ياسمين بدوي

أصدرت إدارة شبرا الخيمة التعليمية ، بيانا عاجلا ، ردا على ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن سوء حالة مدرسة منطي الإعدادية بنات بالتزامن مع بدء الدراسة.

وقالت إدارة شبرا الخيمة التعليمية ، أن عادل داوود مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، انتقل برفقة سلوي الجزار مدير إدارة التعليم الإعدادي و أعضاء المتابعة ، وبحضور إلى مقر المدرسة للوقوف على الوضع الفعلي ، وقد تبين الآتي:

  • جاهزية المدرسة ، حيث وُجدت المدرسة في حالة ممتازة جداً بجميع مرافقها، وهي مستعدة تماماً لإستقبال الطالبات بشكل منتظم ودون أي عوائق.
  • حقيقة الفيديو المتداول: الصورة المخرجة في الفيديو استغلت خروج "الديسكات" المؤقت من الفصول لإجراء أعمال الصيانة الدورية الدخلية، وتم التصوير بشكل مجتزأ لإظهار المدرسة على غير حقيقتها.
  • انتظام الدراسة: عملية استقبال الطالبات داخل المدرسة منتظمة ومستقرة تماماً وتسير بمعدلها الطبيعي.

وأكدت إدارة شبرا الخيمة التعليمية ، أنه في نهاية الجولة، تم الاتفاق والتشديد مع المقاول المسؤول على سرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة المتبقية فوراً، وذلك حرصاً على سلامة وراحة بناتنا الطالبات وتوفير مناخ تعليمي آمن لهن

بدء الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة .. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2027 ، مؤكدة ما يلي :

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبكافة النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.

إدارة شبرا الخيمة التعليمية إدارة شبرا الخيمة المدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الزمالك

4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

محمد النني

حقيقة تعاقد بيراميدز مع محمد النني بعد ظهوره أمام جورماهيا

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

المتحدث باسم المقاومة الوطنية اليمنية صادق دويد

حشد 76 ألف مقاتل.. تفاصيل الهجوم الحوثي على الساحل الغربي باليمن

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

ترشيحاتنا

السفير الدكتور فائد مصطفى

الجامعة العربية تؤكد من تونس ضرورة توفير الحماية للطفل الفلسطيني

الشرع

الرئيس السوري: قراراتنا قد لاتعجب الجميع.. والبعض يمكن أن يري السابق أفضل

جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير موقع ومنصات صواريخ في جنوب لبنان

بالصور

مفيدة للخصوبة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

توب مكشوف.. زوجة مسلم تثير الجدل فى أحدث ظهور

زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها
زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها
زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

فيديو

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد