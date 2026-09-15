إدارة شبرا الخيمة التعليمية تنفي سوء حالة مدرسة منطي الإعدادية|وتؤكد:الفيديو المتداول مجتزأ

أصدرت إدارة شبرا الخيمة التعليمية ، بيانا عاجلا ، ردا على ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن سوء حالة مدرسة منطي الإعدادية بنات بالتزامن مع بدء الدراسة.

وقالت إدارة شبرا الخيمة التعليمية ، أن عادل داوود مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، انتقل برفقة سلوي الجزار مدير إدارة التعليم الإعدادي و أعضاء المتابعة ، وبحضور إلى مقر المدرسة للوقوف على الوضع الفعلي ، وقد تبين الآتي:

جاهزية المدرسة ، حيث وُجدت المدرسة في حالة ممتازة جداً بجميع مرافقها، وهي مستعدة تماماً لإستقبال الطالبات بشكل منتظم ودون أي عوائق.

حقيقة الفيديو المتداول: الصورة المخرجة في الفيديو استغلت خروج "الديسكات" المؤقت من الفصول لإجراء أعمال الصيانة الدورية الدخلية، وتم التصوير بشكل مجتزأ لإظهار المدرسة على غير حقيقتها.

انتظام الدراسة: عملية استقبال الطالبات داخل المدرسة منتظمة ومستقرة تماماً وتسير بمعدلها الطبيعي.

وأكدت إدارة شبرا الخيمة التعليمية ، أنه في نهاية الجولة، تم الاتفاق والتشديد مع المقاول المسؤول على سرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة المتبقية فوراً، وذلك حرصاً على سلامة وراحة بناتنا الطالبات وتوفير مناخ تعليمي آمن لهن

بدء الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة .. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2027 ، مؤكدة ما يلي :

يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.

تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.

يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.



تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.

تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.

تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبكافة النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.