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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قطعت هدومه.. ضبط فتاة اعتدت على سائق نقل ذكي بسبب البيرة

ضبط فتاة اعتدت على سائق نقل ذكي بسبب البيرة
ضبط فتاة اعتدت على سائق نقل ذكي بسبب البيرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة تعدت بالسب والضرب على قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لإعتراضه على تناولها مواد كحولية وتصويرها حال إستقلالها السيارة رفقته بالقاهرة.

ضبط فتاة تعدت على سائق نقل ذكي 

بالفحص تبين أنه بتاريخ الاثنين 14/الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من سائق سيارة (تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى- مقيم بطوخ بالقليوبية) بأنه حال إستقلال السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وآخر السيارة صحبته بدائرة القسم ، قامت بتناول المواد الكحولية بالسيارة، وحال إعتراضه وطلبه منها النزول من السيارة وإلغاء الرحلة وتصويرها، قامت بالتعدى عليه بالسب والضرب وإلقاء زجاجة المواد الكحولية عليه وتمزيق ملابسه.

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (مقيمة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر).. وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اخبار وزارة الداخلية وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة

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