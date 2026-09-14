3 سنوات فقط تفصل بينهما.. ويجز وشقيقه يكشفان تفاصيل علاقتهما منذ الطفولة

كشف الفنان ويجز وشقيقه، أن فارق العمر بينهما لا يزيد على ثلاثة أعوام، وهو ما جعلهما قريبين من بعضهما خلال مراحل مختلفة من حياتهما. وتحدث ويجز بروح الدعابة عن تفوقه على شقيقه في مباريات كرة القدم، إلى جانب استعانته به في إنجاز بعض المهام وشراء احتياجات المنزل خلال فترة طفولتهما.

وقال خالد، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن نجاحه الحالي ودخوله مجال المنافسة الفنية يمكن وصفه بشكل طريف بأنه «انتقام بريء ولذيذ» من المواقف التي عاشها مع شقيقه في سنواتهما الأولى

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وعلى الجانب الفني، تحدث خالد عن علاقاته القوية بعدد من العاملين في مجال الموسيقى، مشيراً إلى الموزع والمنتج الموسيقي إياد الموجي، الذي تجمعه به صداقة وثيقة إلى جانب الجيرة. وأوضح أن هذه العلاقة تحولت إلى مساحة مشتركة لتبادل الأفكار والمناقشات حول الأعمال والمشروعات الموسيقية الجديدة.

ليس فقط فيما يتعلق بالموسيقى

ورغم دخوله المجال الفني بشكل مستقل، أكد خالد أن علاقته بويجز تتجاوز حدود العمل والغناء، موضحاً أن شقيقه يمثل له سنداً حقيقياً في تفاصيل الحياة اليومية، وليس فقط فيما يتعلق بالموسيقى.



