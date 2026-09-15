من طفلة عبقرية لمخترعة.. نور مكي تبتكر روبوت يتحدث العربية والإنجليزية

استضاف الإعلامي عمرو الليثي في حلقة جديدة من برنامج "واحد من الناس" الطفلة الموهوبة نور مكي، ولكن هذه المرة ليس كضيفة فقط، بل كمخترعة عبقرية.

وقال عمرو الليثي في بداية الفقرة: "فاكرين الطفلة نور مكي اللي استضفناها في البرنامج وكشفنا عن عبقريتها في حفظ المعلومات في كل المجالات؟

أنا فاكر إن لقاءنا معاها حقق مشاهدات بالملايين إعجاباً وتقديراً بهذه الموهوبة الصغيرة."

روبوت "يسر".. اختراع من صنع طفلة مصرية



وأضاف الليثي: "النهاردة نور معانا بوصفها مخترعة عبقرية، بعد ما قدرت بذكائها الاستثنائي إنها تصمم وتبتكر روبوت أطلقت عليه اسم (يسر).

الروبوت بيتحدث بطلاقة باللغتين العربية والإنجليزية، ومبرمج للإجابة عن الأسئلة الدينية والاجتماعية اللي تهم الأطفال والكبار في نفس الوقت."

وتابع: "وتجيب المخترعة الصغيرة وكيف نجحت في تطويع التكنولوجيا لخدمة المعرفة. وكمان لينا لقاء مع الروبوت يسر اللي مجهزين له مجموعة من الأسئلة".

وقالت نور ان فكرة تصميم روبوت بيتحدث جاءت من حب القراءة ومنها مجال العلوم والتكنولوجيا وان اخترع روبوت يساعد معي واتحدث معه ويكون مفيد ، وبالفعل اخدت كورسات في البرمجة واخترعت روبوت يسر. وعمري حاليا ١٠ سنوات ، واسمها مستوحي من وسطية الإسلام وسماحته.

وأضافت انها تتحدث باللغة العربية لانها لغة القرأن والإنجليزية لانها اللغة الأكثر انتشارا ، والصعوبة التي واجهتني في البرمجة ووجدت مساعدة من اسرتي واخد وقت منذ حوالي شهرين.

وبالفعل قام البرنامج بتجربة حقيقية في التواصل مع الروبوت يسر في حوار تقني واجابت علي العديد من الاسئلة في العديد من المجالات