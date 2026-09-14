الحربي: زيارة ولي العهد السعودي بمصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية وسط التوترات الإقليمية

أكد اللواء محمد صالح الحربي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر تأتي في وقت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات إقليمية وتطورات متسارعة تفرض مزيدًا من التنسيق والتشاور بين الدول العربية.

وقال الحربي، خلال تغطية خاصة عبر فضائية “الحياة”، إن العلاقات المصرية السعودية تتجاوز إطار العلاقات الثنائية التقليدية، إذ تمثل شراكة استراتيجية شاملة تمتد إلى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بما يعكس عمق الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين.

وأشار المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي إلى أن التحالف بين مصر والمملكة العربية السعودية يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة في موازين القوى الدولية والإقليمية، مؤكدًا أن التنسيق بين القاهرة والرياض يمثل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي.

دعم الأمن والاستقرار

وأضاف أن قوة العلاقات المصرية السعودية وثقل البلدين على المستويين العربي والإقليمي يجعلان من التعاون المشترك بينهما عاملًا مؤثرًا في التعامل مع التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، فضلًا عن تعزيز المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار.