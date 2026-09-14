مقـ.ـتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

شهدت منطقة الياسمين بالهانوفيل، التابعة لدائرة قسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية، واقعة قتل راح ضحيتها زوج يُدعى أحمد الرشيدي، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على زوجته للاشتباه في صلتها بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا بشأن العثور على الزوج متوفيًا في نطاق شارع الجمعية، أمام سوبر ماركت فهمي، بمنطقة الياسمين بالهانوفيل.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبدأت في إجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة، بالتزامن مع تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب حدوثها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط زوجة المجني عليه، على خلفية الاشتباه في تورطها في الجريمة، فيما تواصل جهات التحقيق إجراءاتها لكشف حقيقة الواقعة وتحديد ملابساتها بشكل كامل.

وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.