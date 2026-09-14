فرصة للتخزين.. أسعار الفراخ والبيض والبانيه اليوم بالأسواق

تشهد أسعار الدواجن اليوم استقراراً ملحوظاً بالأسواق، ويزداد الإقبال على شراء الفراخ البيضاء ومعرفة سعر كيلو البانيه باعتباره الأكثر طلباً خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد ، لذا يستعرض موقع صدى البلد لقرائه، أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق ضمن نشرته الخدمية..

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 66 : 67 جنيهًا / كيلو، لتباع فى الأسواق 76: 77 جنيهًا مسجلاً تراجع قدره 2 جنيه عن الأسعار المسجلة أمس

سعر كيلو البانيه اليوم

سعر كيلو البانيه تراوح بين 180 و 250 جنيهًا باختلاف الأسواق.

اسعار الدواجن الحمراء

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 115و 116 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 125و 126 جنيهًا للكيلو مسجلا ارتفاع قدره 3 جنيهات.

سعر الفراخ البلدي

استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 85 جملة لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 105جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100 جنيه جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيهات .

أسعار البانيه والدبابيس والأوراك

وجاءت متوسطات أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 14 سبتمبر، في الأسواق المحلية كالتالي:

البانيه: يتراوح من 190 إلى 220 جنيها.

الأوراك: تتراوح من 80 إلى 85 جنيها.

الدبابيس: تتراوح من 90 إلى 97 جنيها.

الأجنحة: تتراوح من 45 إلى 55 جنيها.

الشيش طاووق: يتراوح من 170 إلى 180 جنيها.

صدور الدجاج بالعظم: تتراوح من 130 إلى 140 جنيها.

الكبد والقوانص: تتراوح من 100 إلى 110 جنيهات.





أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض الشركات من 25 إلى 30 جنيها، كما تراجع الكتكوت الأبيض القطعان 3 جنيهات، ليسجل اليوم 17.5 جنيه، بينما استقر سعر الكتكوت الساسو عند مستويات 14 و15 جنيها، والساسو بيور بقيمة 16 و17 جنيها في الأسواق.

كما تراوح سعر الكتكوت البلدي المشعر بين 6 و7 جنيهات، ووصل سعر الكتكوت الهجين إلى 11 جنيها، والكتكوت الجيل الثاني تراوح من 16 إلى 17 جنيها، بينما سجل الكتكوت الروزي بيور من 14 إلى 15 جنيها، وتراوح الكتكوت الجميزة من 18 إلى 19 جنيها.