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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مباحثات حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.. محمد بن سلمان يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
خاطر عبادة

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، في جدة قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" الجنرال براد كوبر والوفد المرافق له.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن اللقاء تطرق إلى "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة".

 وحضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

تعاون استخباراتي متزايد

يأتي اللقاء بعد تقارير لشبكة CNN عن وجود أكثر من 100 مستشار عسكري أمريكي ميدانياً في المملكة، يقدمون دعماً استخباراتياً ومساعدة في تحديد الأهداف ضمن الحملة العسكرية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي أن عناصر من الجيش الأمريكي يعملون ضمن غرفة عمليات مشتركة تم تشكيلها مؤخراً، وسط مؤشرات على تصعيد إيران لدعمها هجمات الحوثيين ضد السعودية. 

وقدر المصدر العدد الإجمالي للعسكريين الأمريكيين العاملين في هذا الإطار بنحو 200 جندي.

وأوضحت المصادر أن الدعم الأمريكي يشمل تزويد الجانب السعودي بأدوات رصد ميداني لحظي لساحة المعركة، شبيهة بنظام "مافن" Maven الذي يعتمده البنتاجون، إضافة إلى تقديم إسناد في تحديد الإحداثيات الجغرافية للأهداف.

وأكدت المصادر ذاتها أن الدور الأمريكي يخضع لقيود صارمة، حيث يقتصر على تبادل المعلومات الاستخباراتية ولا يشمل المشاركة المباشرة في تنفيذ الضربات الجوية.

كما أشارت إلى أن واشنطن لا تقوم حالياً بتزويد المقاتلات السعودية بالوقود جواً، ولا تقدم أي دعم عملياتي ميداني مباشر، على غرار ما كان متبعاً خلال مراحل سابقة من المواجهات مع الحوثيين.

ويأتي هذا التعاون المتجدد في وقت تشهد فيه شبه الجزيرة العربية تصعيداً عسكرياً متزايداً، مع مخاوف من اتساع رقعة الصراع مع الحوثيين بما يهدد أمن ثاني أهم ممر ملاحي للخروج من الشرق الأوسط.

ولي العهد السعودي قائد القيادة المركزية الأمريكية السعودية سنتكوم

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