قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرزها أسعار السلع والتشجير وشكاوى المواطنين.. الحكومة توجه رسائل عاجلة للمحافظين
يقترب من 52 جنيها.. قفزة في سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم
20 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر.. خبير اقتصادي يحذر من الهوس العقاري
وزير الطاقة السعودي: برنامجنا النووي "سلمي" وليس في أعماق الجبال والمخابئ
صانعة محتوى تثير الجدل بتوجيه لفظ مسيء إلى الدمايطة.. ما القصة؟
8 ملفات مهمة.. رسائل عاجلة من الحكومة للمحافظين| تعرف عليها
وزير العمل الأردني لـ(أ ش أ): مصر قدمت كل التسهيلات لإنجاح مؤتمر العمل العربي
رئيس الوزراء للمحافظين: توسعوا في إقامة المعارض والأسواق والتزموا بحظر قطع الأشجار
قبل عرضها علي الوثائقية.. تعرف على تفاصيل "قرى مصرية"
ضبط سيدة تعدت بالضرب على طفل من ذوى الهمم في المنيا
عام دراسي بلا مدارس.. كيف يواجه أطفال غزة التعليم وسط النزوح؟
صناع فيلم «Naza» مهددون بسحب الجنسية بعد فضح جيش الاحتلال الإسـرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صناع فيلم «Naza» مهددون بسحب الجنسية بعد فضح جيش الاحتلال الإسـرائيلي

فيلم «Naza»
فيلم «Naza»
محمد نبيل

خطف فوز فيلم "NAZA" بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي اهتمام وسائل الإعلام العالمية، خاصة مع الحضور اللافت للمخرج الإسرائيلي يوفال أبراهام، الذي أثار جدلًا خلال فعاليات المهرجان بسبب تصريحاته المنتقدة للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، بالتزامن مع مشاركة عدد من الأفلام التي طرحت قضايا سياسية وإنسانية شائكة، عكست تنوع الموضوعات التي حضرت بقوة في عروض الدورة.
 

ومنحت لجنة التحكيم التي ترأستها الممثلة والمخرجة الأمريكية ماغي جيلنهال، جائزتها الخاصة لفيلم "NAZA" من إخراج يوفال أبراهام وراشيل زور، ليكون الفيلم من أبرز الأعمال التي خرجت من الدورة بتقدير خاص من لجنة التحكيم.

وأصدر وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار بيانًا رسميًا شديد اللهجة، هاجم فيه فيلم «Naza» وصنّاعه، على خلفية مضمونه الذي يتناول شهادات عسكريين إسرائيليين حول العمليات العسكرية في قطاع غزة.
 

ووصف زوهار الفيلم بأنه يمثل «خيانة للمبادئ الوطنية»، معتبرًا أنه يحمل طابعًا يهدف إلى تشويه صورة إسرائيل في المحافل الدولية. كما توعّد باتخاذ إجراءات فورية وقانونية، من بينها مطالبة الجهات المختصة بالنظر في سحب الجنسية الإسرائيلية من المخرجين يوفال أبراهام وراشيل تسور، بوصف ذلك إجراءً عقابيًا على ما اعتبره عملًا موجّهًا ضد أمن الدولة.

فيلم «Naza» عروض فيلم «Naza» مهرجان فينيسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

أم بعد واقعة تحرش مروعة في المستقبل

«بناتي عاشوا لحظات رعب».. استغاثة أم بعد واقعة تحـ.رش مروعة

ترشيحاتنا

منصة الحضور

100 عالم من 50 دولة في ملتقى الفكر الإسلامي الدولي التاسع بالقاهرة

عقد الزواج

هل يجوز للمرأة أن تكون ولية نفسها في عقد الزواج؟.. أمينة الفتوى تجيب

دار الإفتاء

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي «إذا صليتم عليَّ فأحسنوا الصلاة»

بالصور

كله فوايد للجسم.. ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟

ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟
ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟
ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟

البسطرمة الكدابة.. طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة

طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة
طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة
طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة

رامي صبري يشعل حفل استقبال الطلاب بإحدى الجامعات في بداية العام الجديد

رامي صبري
رامي صبري
رامي صبري

أول ظهور لمصطفى خاطر بعد خروجه من المستشفى.. شاهد

مصطفي خاطر
مصطفي خاطر
مصطفي خاطر

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد