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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ورطة جديدة يقع فيها كيفانش تاتليتوغ بطل العشق الممنوع.. تفاصيل

الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ
الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ

وقع الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ، بطل مسلسل «العشق الممنوع»، فى ورطة جديدة بعد تعرض أحد العمال لإصابات بالغة إثر حادث خلال أعمال الترميم التي كانت تجرى في منزل الفنان بمنطقة جوكترك في إسطنبول.

سقوط عامل من منزل كيفانش تاتليتوغ

تعرض عامل يحمل الجنسية التركمانية ويدعى باهادور يانجبييف للسقوط من سطح منزل كيفانش تاتليتوغ، بعدما صعد إليه بهدف القيام بأعمال النظافة، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة استدعت نقله إلى المستشفى، حيث وضع في العناية المركزة نظرا لخطورة حالته الصحية، ووفقا لما أوردته تقارير إعلامية تركية،

وكشف صاحب الشركة المسؤولة خلال التحقيقات عن أعمال الترميم في منزل كيفانش تاتليتوغ، أن شخصا قدم نفسه له باعتباره محامي الفنان، وتولى توقيع عقد معه لتنفيذ أعمال الدهان والترميم داخل المنزل.

وأوضح صاحب الشركة أنه لم يطلب من العامل الصعود إلى سطح المنزل، فيما خضع للإجراءات القانونية اللازمة قبل إطلاق سراحه مع وضعه تحت الرقابة القضائية، لحين استكمال التحقيقات في الواقعة.

ولم تتوقف تداعيات الحادث عند هذا الحد، إذ تقدم صاحب الشركة ببلاغ ضد كيفانش تاتليتوغ ومحاميه إبراهيم أتيش، على خلفية الواقعة والملابسات المتعلقة بأعمال الترميم التي كانت تجرى داخل المنزل.

محامي كيفانش تاتليتوغ يرد على الواقعة

من جانبه، أصدر مكتب المحاماة الذي يمثل الفنان  كيفانش تاتليتوغ بيانا للرد على ما وصفه بالمعلومات غير الدقيقة التي تم تداولها بشأن الحادث، مؤكدا أن الواقعة حدثت في وقت كان فيه الفنان وأسرته خارج المدينة.

وأوضح البيان أن أعمال الترميم والإنشاءات في حديقة منزل كيفانش تاتليتوغ كانت تنفذها شركة مقرها منطقة جوكترك، مشددا على أن الفنان لم يكن موجودا في المنزل وقت وقوع الحادث.

كما أكد دفاع الفنان أن كيفانش تاتليتوغ لم يكن على علم بالأعمال التي كانت تجرى على سطح المنزل، ولم يصدر عنه أي توجيه أو موافقة بشأن صعود العامل إلى السطح.

وشدد محامي الفنان على عدم وجود أي علاقة لموكله بالواقعة، نافيا ما تم تداوله بشأن مسؤوليته عن الحادث، ومؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص المتسببين فيه.

كيفانش تاتليتوغ بطل مسلسل «العشق الممنوع» مسلسل «العشق الممنوع» الفنان كيفانش تاتليتوغ

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