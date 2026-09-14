لوسي تكشف آخر تطورات تصوير فيلمها الأسير.. خاص

كشفت الفنانة لوسي آخر تطورات تصوير فيلمها الجديد “الأسير” الذى قاربت على الانتهاء من تصويره مؤكدة ان العمل متوقف حاليا نظرا لانشغال أبطاله فى أعمال أخرى.

وقالت لوسي فى تصريح خاص لصدى البلد : فيلم الأسير قاربنا على الانتهاء من تصويره ولكن حاليا متوقفين عن التصوير بسبب انشغال باقي أبطاله فى أعمال أخرى ومن المقرر ان نكمل تصوير العمل خلال الفترة المقبلة حيث لم يتبق سوى أيام قليلة وانا فى انتظار استكمال تصوير العمل.

وقد كشفت الفنانة لوسي عن دورها فى فيلم “الأسير”.

وقالت لوسي: "أقدم فى الفيلم أم البطل التى تمر بعديد من المراحل فى حياتها حتى تصل الى سن الستين وتتعرض الى كثير من المواقف الصعبة فى حياتها.

وأوضحت لوسي : ان فيلم الأسير لا يتحدث فقط عن التطرف الديني ولكن التطرف بشكل عام فى حياتنا اليومية وكيف يسيطر هذا الفكر على العقول وبتسبب فى أذى سواء اسري او مجتمعي واننا نناقش الفكرة بصورة اجتماعية وليست دينية فقط والفيلم من تأليف وإخراج نور الدين علي.

لوسي تكشف تفاصيل حق ضايع

من ناحية أخرى تحدثت الفنانة لوسي، عن طقوسها قبل تصوير المشاهد ومواقف لها في أعمال سابقة، وذلك خلال كواليس مسلسل حق ضايع.

وحول استعدادها لتصوير المشاهد، قالت لوسي، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري: «قبل التصوير بقعد أهزر وأول ما المخرج يقول "أكشن" ببقى أنا واحدة تانية خالص ولو لثانية حسيت إن أنا "لوسي" أفصل، ما عرفش أشتغل».

وتابعت لوسي: «وانا بعمل سارق الفرح في اخر مشهد الفينال الله يرحمه ويحسن اليه الأستاذ الكبير داود عبد السيد، شاورت له بيدي وقولتله أنا آسفة ممكن نعمل ستوب قال لي ليه؟ قلت له أنا حاسة ان انا بمثل قال لي انت كنتي كويسة قلت له لا انا حسيت إن أنا بمثل معلش سامحني قالي طب انتي عايزة تعملي أحسن من كده إيه قلتله أنا متأسفة أنا في الأول كنت حاسة إني بمثل لأن دموعي ما نزلتش.. وبعد التصوير بفصل في ثانية وبنسى المشهد في ثانية وبخرج من الشخصية على طول.