ثقافة شمال سيناء : تواصل فعاليات وتدريبات مشروع «ابدأ حلمك» بمشاركة 50 شابا وفتاة

تواصلت فعاليات وتدريبات مشروع «ابدأ حلمك» بقصر ثقافة العريش بشمال سيناء، بمشاركة 50 شابا وفتاة من أبناء المحافظة، في إطار جهود قصور الثقافة لاكتشاف المواهب الفنية الشابة وتنمية قدراتها في مختلف مجالات الإبداع.

وقال مدير ثقافة شمال سيناء أشرف المشرحاني "يهدف المشروع إلى إتاحة الفرصة أمام المشاركين لصقل مواهبهم وتطوير مهاراتهم في مجالات المسرح والموسيقى والغناء والديكور والإخراج، وفقا لطبيعة المواهب والقدرات الفنية لدى كل مشارك".

وأضاف "لا تقتصر أهمية مشروع «ابدأ حلمك» على التدريب الفني فحسب، بل تمتد إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء المحافظة، ومنحهم فرصة حقيقية للتعلم على أيدي متخصصين في مجالات الفن المتنوعة، بما يسهم في بناء جيل جديد من المبدعين القادرين على خوض تجارب فنية أكثر نضجا وتميزا".

ولفت إلى أن المشروع يأتي في إطار توجه ثقافي يستهدف الوصول إلى المواهب الشابة في مختلف المحافظات، وتهيئة بيئة تساعدها على التعبير عن قدراتها وتحويل شغفها بالفن إلى مهارات وتجارب عملية يمكن البناء عليها مستقبلا.

وأوضح أن مشروع «ابدأ حلمك» ينفذ من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تحت رعاية وزارة الثقافة، وإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أحمد يسري، وبفرع ثقافة شمال سيناء.

ومع استمرار التدريبات بقصر ثقافة العريش، يواصل شباب وفتيات شمال سيناء خطواتهم الأولى نحو خشبة المسرح، في تجربة تضع اكتشاف الموهبة وتطويرها وتحويل الحلم إلى ممارسة فنية حقيقية في مقدمة أهدافها.