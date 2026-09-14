«إيد في إيد لحد باب المدرسة».. انتشار أمني مكثف بالأقصر مع انطلاق الدراسة

شهدت مدارس محافظة الأقصر، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، انتشارا أمنيا ومروريا مكثفا لتأمين الطلاب وتنظيم حركة الشوارع بمحيط المدارس، وسط متابعة ميدانية من الأجهزة الأمنية لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير أجواء آمنة للطلاب وأولياء الأمور.

وكثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء جميل حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، خدماتها الأمنية بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات، بالتزامن مع انتشار الدوريات والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة وقوات التدخل السريع، إلى جانب تكثيف التواجد على الطرق والمحاور المؤدية إلى المناطق التعليمية، ضمن خطة التأمين التي أعدتها المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ولم يقتصر المشهد على الانتشار الأمني، حيث حرص عدد من ضباط مديرية أمن الأقصر على تقديم المساعدة للطلاب أثناء عبور الشوارع، واصطحابهم يدا بيد للوصول بأمان إلى أبواب مدارسهم، في مشهد إنساني عكس حرص رجال الشرطة على حماية الطلاب ومساندتهم مع بداية يومهم الدراسي.

وفي الجانب المروري، عززت الإدارة العامة لمرور الأقصر خدماتها بالشوارع الرئيسية والطرق المؤدية إلى المدارس، للتعامل مع الكثافات المرورية المتوقعة خلال فترات دخول وخروج الطلاب، والعمل على تيسير حركة السيارات والمشاة ومنع الانتظار العشوائي أو أي معوقات قد تؤثر على انسيابية الحركة.

وتأتي الإجراءات الأمنية والمرورية ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق أعلى معدلات التأمين بمحيط المنشآت التعليمية، وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للطلاب والعاملين وأولياء الأمور طوال أيام العام الدراسي.