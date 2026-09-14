قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقابة مشددة على مجمع محارق شبرامنت لمتابعة منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة
بعشرات الصواريخ الباليستية.. الحوثيون يستهدفون قاعدة الملك خالد بالسعودية
فيديو يوثق رحلة الرئيس السيسي إلى الهند.. أبرز لحظات قمة البريكس
الخارجية الإيرانية: إسرائيل هي المستفيد الوحيد من التوتر بين إيران ودول الخليج
الصحة: التطعيمات ليست مقتصرة علي الأطفال ومناسبة لمختلف المراحل العمرية
252 شركة و195 ألف متخصص.. مصر تعزز مكانتها كمركز عالمي لصناعة التعهيد
الجنيه الذهب تخطى الـ 50 ألف.. سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين
دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي
شراكة مصرية ألمانية لتطوير كوادر الملاحة الجوية ونقل الخبرات وفق أحدث الممارسات العالمية
تشغيل تجريبي للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري.. اعرف المحطات
بسبب بدء الدراسة.. هل يتم تبكير صرف مرتبات سبتمبر2026؟
الهلال الأحمر يدفع بأكثر 4,500 طنًا من المساعدات عبر القافلة 277 لـ«زاد العزة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«إيد في إيد لحد باب المدرسة».. انتشار أمني مكثف بالأقصر مع انطلاق الدراسة

«إيد في إيد لحد باب المدرسة».. انتشار أمني مكثف بالأقصر وتأمين شامل للطلاب مع انطلاق الدراسة
«إيد في إيد لحد باب المدرسة».. انتشار أمني مكثف بالأقصر وتأمين شامل للطلاب مع انطلاق الدراسة

شهدت مدارس محافظة الأقصر، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، انتشارا أمنيا ومروريا مكثفا لتأمين الطلاب وتنظيم حركة الشوارع بمحيط المدارس، وسط متابعة ميدانية من الأجهزة الأمنية لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير أجواء آمنة للطلاب وأولياء الأمور.

وكثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء جميل حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، خدماتها الأمنية بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات، بالتزامن مع انتشار الدوريات والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة وقوات التدخل السريع، إلى جانب تكثيف التواجد على الطرق والمحاور المؤدية إلى المناطق التعليمية، ضمن خطة التأمين التي أعدتها المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ولم يقتصر المشهد على الانتشار الأمني، حيث حرص عدد من ضباط مديرية أمن الأقصر على تقديم المساعدة للطلاب أثناء عبور الشوارع، واصطحابهم يدا بيد للوصول بأمان إلى أبواب مدارسهم، في مشهد إنساني عكس حرص رجال الشرطة على حماية الطلاب ومساندتهم مع بداية يومهم الدراسي.

وفي الجانب المروري، عززت الإدارة العامة لمرور الأقصر خدماتها بالشوارع الرئيسية والطرق المؤدية إلى المدارس، للتعامل مع الكثافات المرورية المتوقعة خلال فترات دخول وخروج الطلاب، والعمل على تيسير حركة السيارات والمشاة ومنع الانتظار العشوائي أو أي معوقات قد تؤثر على انسيابية الحركة.

وتأتي الإجراءات الأمنية والمرورية ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق أعلى معدلات التأمين بمحيط المنشآت التعليمية، وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للطلاب والعاملين وأولياء الأمور طوال أيام العام الدراسي.

الاقصر أخبار الاقصر امن الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

ترشيحاتنا

آيفون

صدمة في سوق الهواتف.. قائمة أسعار آيفون الجديدة: يقترب من ربع مليون جنيه

تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة.. الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة للتحويل بين الكليات

مرتبات شهر سبتمبر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026.. الجداول الرسمية والحد الأدنى للأجور

بالصور

أول ظهور لمصطفى خاطر بعد خروجه من المستشفى.. شاهد

مصطفي خاطر
مصطفي خاطر
مصطفي خاطر

بملابس لافتة.. هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها

هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها
هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها
هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها

أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها

امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها

هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور

هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد