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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية العمل بالأقصر تنجح في تسوية نزاعين وتصرف مستحقات عامل بـ50 ألف جنيه

مديرية العمل بالأقصر تنجح في تسوية نزاعين عماليين وصرف مستحقات عامل بـ50 ألف جنيه
مديرية العمل بالأقصر تنجح في تسوية نزاعين عماليين وصرف مستحقات عامل بـ50 ألف جنيه
شمس يونس

نجحت مديرية العمل بالأقصر في إنهاء نزاعين عماليين بالطرق الودية، أحدهما بمكتب علاقات العمل بإسنا، والآخر بمكتب علاقات العمل بالمحافظة.

 وذلك في إطار جهود المديرية لحماية حقوق العمال، ودعم استقرار علاقات العمل، وتعزيز بيئة العمل الآمنة، تنفيذا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بشأن تقديم الخدمات العمالية بصورة لائقة ومتابعة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأوضح محمود أحمد عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، أن مكتب علاقات العمل بإسنا تمكن من تسوية نزاع بين أحد العمال وإحدى الجمعيات الزراعية، من خلال المفاوضات الودية بين الطرفين، والتي انتهت بحصول العامل على كامل مستحقاته المالية، مع استمراره في العمل بالجمعية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق العامل وضمان استقرار سير العمل. 

كما نجح مكتب علاقات العمل بالمحافظة في إنهاء نزاع آخر بين أحد العمال وإحدى الشركات، بعد التوصل إلى تسوية ودية حصل بموجبها العامل على كامل مستحقاته المالية البالغة 50 ألف جنيه، وقدم إقرارا رسميا بالتنازل عن الشكوى، ليتم غلق ملف النزاع وإثبات التصالح بين الطرفين.

وفي سياق متصل، كثفت مديرية العمل بالأقصر جهودها في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث نفذت إدارة السلامة والصحة المهنية حملات تفتيشية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، استهدفت 14 منشأة بمختلف مراكز المحافظة، ضمن نطاق مكاتب العمل بالأقصر وأرمنت وإسنا والبياضية والقرنة والزينية.

وشملت المنشآت التي خضعت للتفتيش محطة توليد كهرباء إسنا، إلى جانب عدد من المخابز والمطاعم والمولات التجارية ومخازن المواد الغذائية، حيث جرى التأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومراجعة إجراءات الوقاية من الحرائق وخطط الطوارئ واشتراطات الحماية من الحريق، فضلا عن توعية مسؤولي المنشآت بأهمية الكشف الطبي الابتدائي والدوري للعاملين، وسبل الحد من مخاطر الكهرباء وغيرها من المخاطر التي قد تهدد سلامة العمال والمنشآت والممتلكات.

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