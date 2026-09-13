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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور محافظ الأقصر.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تكرّم مدير فرعها السابق لبلوغها سن التقاعد

بحضور محافظ الأقصر.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تكرّم مدير فرعها السابق لبلوغها سن التقاعد
بحضور محافظ الأقصر.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تكرّم مدير فرعها السابق لبلوغها سن التقاعد
شمس يونس

شهد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، مساء اليوم الأحد، حفل تكريم الدكتورة ناهد محمد، مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر سابقًا، بمناسبة بلوغها سن التقاعد، وذلك تقديرًا لمسيرتها المهنية الحافلة بالعطاء والجهد، وإسهاماتها في دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور سيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، والدكتورة رحاب علي، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالأقصر، والدكتور أحمد الملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد أبو العطا  وكيل وزارة الصحة بالأقصر،  والدكتور أبو النجا الحجاجى نقيب أطباء الأقصر ،إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الأقصر، وعدد من ممثلي قيادات الهيئة والعاملين بها.

وأقيمت فعاليات حفل التكريم بقاعة الكالتشراما بمكتبة مصر العامة بالأقصر، وسط أجواء من التقدير والامتنان لمسيرة الدكتورة ناهد محمد المهنية، وما قدمته من جهود مخلصة خلال سنوات عملها، أسهمت في دعم مسيرة الهيئة وتطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتعزيز تطبيق معايير الجودة والاعتماد، بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتضمن برنامج الحفل السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، أعقبها الكلمة الافتتاحية والترحيب بالسادة الحضور، ثم كلمة الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما شهد الحفل عرض فيلم تسجيلي عن مسيرة الدكتورة ناهد محمد وأبرز إنجازاتها.

وأعرب محافظ الأقصر عن خالص تقديره للدكتورة ناهد محمد، متمنيًا لها دوام التوفيق في حياتها المقبلة، ومؤكدًا أن ما قدمته من عطاء وإخلاص وتفانٍ خلال سنوات عملها يمثل نموذجًا مشرفًا في أداء الواجب وخدمة المواطنين، ويسهم في دعم مسيرة تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة.

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