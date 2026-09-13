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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها؟.. أمين الإفتاء يجيب

صلاة الفجر
صلاة الفجر
أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها، موضحًا الضوابط الشرعية في هذه المسألة.

هل يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها؟

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، مع الإعلامي مهند السادات، أن وقت صلاة الفجر يبدأ من أذان الفجر وحتى طلوع الشمس، وهو وقت الأداء الذي يجب الحرص على الصلاة فيه.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه إذا خرج الوقت وطلعت الشمس، فإن الصلاة تُؤدى بنية القضاء، مؤكدًا أن المحافظة على صلاة الفجر لها أثر كبير في حياة الإنسان، وتجعل صاحبها في حفظ الله ورعايته.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاءأن من نام عن الصلاة رغم أخذه بالأسباب، كضبط المنبه أو الاستعداد للاستيقاظ، فلا إثم عليه، وعليه أن يصليها فور استيقاظه، كما ورد في السنة النبوية.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن السنن تُكمل ما قد يكون في الفرائض من نقص، لكنها لا تقوم مقام الفريضة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأداء الصلوات المفروضة في أوقاتها.

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