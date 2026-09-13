تألق طلاب الجامعات المصرية في بطولة الألعاب الأفريقية.. تفاصيل

واصل طلاب الجامعات المصرية تألقهم في دورة الألعاب الأولمبية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، بعدما حقق أبطال جامعات الإسكندرية وعين شمس والسويس 26 ميدالية متنوعة في منافسات السباحة والسلاح والمصارعة.

وأوضحت الإعلامية إيمان عبد الباقي، عبر برنامجها “اليوم” المذاع على شاشة dmc، أن منتخب جامعة الإسكندرية للسباحة حصد 7 ميداليات، بواقع ذهبيتين و5 فضيات، فيما حقق أبطال جامعة عين شمس 17 ميدالية في منافسات السباحة والسلاح، بواقع 9 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين.

وتابعت: وفي منافسات المصارعة، حصدت جامعة السويس ميداليتين، بواقع ذهبية وفضية، حيث توجت جنا محمد أحمد زغلول بالميدالية الذهبية في وزن 62 كيلوجرامًا، فيما حصل إسماعيل حامد فهمي على الميدالية الفضية في وزن 74 كيلوجرامًا.