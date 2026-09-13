محافظ أسوان يستعرض مع وفد السفارة السويسرية ثمار التعاون فى مشروعات مياه الشرب والبنية التحتية

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بوفد من السفارة السويسرية فى مصر برئاسة لوكا إيتر رئيس مكتب التعاون الدولى، لمناقشة أوجه التعاون الحالية والمستقبلية، واستعراض ما تحقق من إنجازات فى عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة .

شهد اللقاء أبرز الإنجازات التى تحققت فى إطار مشروع مياه الشرب، التى أدت إلى تحسينات ملموسة فى توافر وجودة مياه الشرب بعدد من المناطق الحيوية بمدينة أسوان، بما إنعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

9.4 مليون فرنك سويسرى لدعم مشروعات مياه الشرب

ورحب المهندس عمرو لاشين بالحاضرين، مشيداً بما حققه التعاون السويسرى من خلال مشروع PWMP فى تحسين خدمات مياه الشرب بالمناطق المستهدفة فى الناصرية وخور عوضة، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه خلال المرحلة الثانية فى مناطق السيل وعزب كيما، والتى ضمت المرشح والفرن والسنية، حيث بلغت التكلفة المالية حوالى 9.4 مليون فرنك سويسرى .

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة الدولية التى تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتخفيف معاناة المواطنين من المشاكل المتكررة المتمثلة فى ضعف إمدادات المياه أو انقطاعها، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة لأكثر من 50 ألف نسمة فى المناطق المستهدفة .

وأكد محافظ أسوان أن مشروع تحسين مياه الشرب يتماشى مع الخدمات المتنوعة والعديدة التى يتم تنفيذها فى "الجمهورية الجديدة" تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قطاع البنية التحتية ، ويتماشى مع أهداف رؤية أسوان 2040 لتحقيق الإستدامة فى هذا القطاع الحيوى ، مضيفاً بأن ذلك يتكامل مع تنفيذ مشروعات التنمية والاستثمار فى القطاع الزراعى، مثل مشروع مجمع التمور بقرية فارس بكوم أمبو، الذى يدعم توسع الصناعات القائمة على التمور ويعزز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية .

الإستثمار فى رأس المال البشرى

وأوضح المحافظ أن جهود التنمية تستكمل بالاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال تنفيذ مبادرة "أسوان أجمل بشبابها"، التى تعد بمثابة مظلة لإطلاق العديد من المبادرات التنموية والمجتمعية داخل المحافظة لخدمة المجتمع الأسوانى .

لوكا إيتر: أسوان أحد مجالات التركيز فى برنامج التعاون السويسرى المصرى

من جانبه، أعرب لوكا إيتر عن شكره لمحافظ أسوان على التعاون البناء والمثمر، وعلى الرؤية المستنيرة لمواصلة التعاون بين سويسرا ومحافظة أسوان، التى تعتبر أحد مجالات التركيز فى "برنامج التعاون السويسرى – المصرى 2025–2028"، الذى أُطلق العام الماضى ، مشيراً إلى أن المشروع الحالى يستند إلى أنشطة التعاون السويسرية طويلة الأمد فى أسوان، حيث تعمل سويسرا على تحسين البنية التحتية منذ أكثر من عقد من الزمان .

دعم الشباب والصحة والفئات الأكثر إحتياجاً

وسلط إيتر الضوء على شراكات مهمة أخرى تدعمها سويسرا فى أسوان، بما فى ذلك مشروع "الشباب من أجل المستقبل" الذى تنفذه منظمة اليونيسيف وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والذى يوفر التدريب على المهارات للشباب فى أسوان، بالإضافة إلى مشروع منظمة إنقاذ الطفولة "تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية للفئات الأكثر إحتياجاً فى أسوان " ، علاوة على ذلك.

وأشار إيتر إلى أن سويسرا لديها برامج تعاون واسعة لدعم قطاع الأعمال الزراعى فى مصر، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع رؤية أسوان 2040 الطموحة .

وأكد إيتر تطلعه إلى مواصلة الشراكة بنجاح فى العديد من المجالات بما فى ذلك المياه والبنية التحتية الحضرية والزراعة، مشيراً إلى الإهتمام الكبير المحتمل للشركات السويسرية بالمركز اللوجستى المخطط إنشاؤه فى أسوان ، كما هنأ محافظ أسوان على جهوده الرامية إلى ترسيخ مكانة أسوان كوجهة سياحية عالمية المستوى، وهو ما يتجلى بالفعل فى العدد الكبير من السياح السويسريين الذين يزورون المدينة سنوياً .