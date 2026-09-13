دوري أبطال إفريقيا .. بيراميدز يتفوق على جورماهيا بثلاثية فى الشوط الأول

تفوق بيراميدز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول، في مباراة الإياب التى تجمع الفريقين حالياً على ملعب استاد الدفاع الجوي، في دور الـ64، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأفتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 27، كرة عرضية من كريم حافظ من جهة اليسار قابلها وليد الكرتي برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 37، بعد تمريرة من أحمد عبد القادر وصلت إلى ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت يمين المرمى.

وعزز بيراميدز النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 45+1، كرة عرضية من عبد الرجمن مجدي من جهة اليمين قابلها يوسف أوباما بتسديدة من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.

وقلص جورماهيا الفارق في الدقيقة 45+3، بعد تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - إياد العسقلاني - كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد توفيق - ناصر ماهر - عبد الرحمن مجدي - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

حازم جمال - خالد عوض - مهند لاشين - حامد حمدان - مصطفى فتحي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمود زلاكة - دودو الجباس.



