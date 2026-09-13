وقف الحرب بين أمريكا وإيران أولوية| أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي في بريكس كانت محددة وواضحة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تجمع بريكس حملت العديد من الرسائل المهمة على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، سواء خلال الاجتماعات مع قادة الدول الأعضاء أو اللقاءات الثنائية، وكذلك الاجتماعات مع كبرى الشركات الهندية.

رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في تجمع بريكس كانت محددة وواضحة، وشملت عددًا من الملفات المهمة، من بينها الملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وموضوع المياه.

وأوضح أن الرسالة الأولى للرئيس كانت تتعلق بضرورة وقف التصعيد والحرب بين الولايات المتحدة وإيران، باعتبارها واحدة من أهم الرسائل السياسية التي طرحها خلال المشاركة في اجتماعات تجمع بريكس.

وأشار أحمد موسى إلى أن تجمع بريكس يضم 10 دول، من بينها مصر والصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والإمارات وإيران وإندونيسيا، مؤكدًا أهمية التجمع ودوره على المستويين السياسي والاقتصادي.