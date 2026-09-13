ترامب: الولايات المتحدة قد تبقى في إيران وتحتفظ بالنفط على غرار اتفاق فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة قد تقرر البقاء في إيران والسيطرة على مواردها النفطية، مشبهاً ذلك بالاتفاق الذي أبرمته واشنطن مؤخراً بشأن احتياطيات النفط الفنزويلية.

وأضاف ترامب، خلال زيارته إلى أيرلندا، أنه لا يزال يتوقع انتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، وربما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها خلال بطولة أيرلندا المفتوحة للجولف، إن أسعار البنزين ستنخفض «بشكل حاد» بمجرد انتهاء الحرب في إيران، في وقت تشهد فيه أسواق النفط اضطرابات على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه لن يقبل سوى «الصفقة الصحيحة» مع إيران، رافضاً إبرام اتفاق يراه غير مناسب، مضيفاً أن طهران «تتصل باستمرار» لبحث محادثات السلام، وهو ما سبق أن نفته السلطات الإيرانية.

وفيما طرح ترامب خياراً آخر يتمثل في استمرار الانخراط الأمريكي في إيران، قال: «سنغادر إيران في نهاية المطاف، ما لم نقرر البقاء والاحتفاظ بالنفط، كما هو الحال في فنزويلا».

وأضاف أن الإيرادات التي تحصل عليها الولايات المتحدة من فنزويلا «دفعت تكاليف الحرب مرات عديدة».

ويأتي تصريح ترامب في ظل اضطرابات متزايدة في أسواق النفط، بعدما تعرض خط أنابيب نفطي سعودي لهجوم، وسط توقعات بارتفاع أسعار الخام مجدداً مع استئناف التداولات يوم الاثنين.