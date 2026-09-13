قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«متحدث الوزراء»: مشروعات النقل الجماعي نقلة مهمة في ربط المحافظات والمدن الجديدة
بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026
أحمد موسى يهاجم خطاب الإخوان بالخارج ويتساءل: «مين بيدفع المرتبات وتذاكر السفر؟»
لجنة فنية.. الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 مرضى بالعناية المركزة بمستشفى الباجور التخصصي
قبل أول يوم دراسي.. وفاة الطفل جيسون تشعل تعاطف رواد مواقع التواصل
ترامب: الولايات المتحدة قد تبقى في إيران وتحتفظ بالنفط على غرار اتفاق فنزويلا
بشير عبد الفتاح: أحداث 11 سبتمبر جعلت مكافحة الإرهاب أولوية أمريكية
وقف الحرب بين أمريكا وإيران أولوية| أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي في بريكس كانت محددة وواضحة
أحمد موسى: المساس بسيادة السودان تهديد للأمن القومي المصري.. «الخطوط الحمراء لها إجراءات»
دوري أبطال إفريقيا .. بيراميدز يتفوق على جورماهيا بثلاثية فى الشوط الأول
أحمد موسى: الرئيس السيسي حسم موقف مصر من المياه.. «المساس بحصتنا تهديد وجودي»
قطارات القاهرة والإسكندرية .. المواعيد وطرق الحجز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الولايات المتحدة قد تبقى في إيران وتحتفظ بالنفط على غرار اتفاق فنزويلا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمنية رشاد الجلوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة قد تقرر البقاء في إيران والسيطرة على مواردها النفطية، مشبهاً ذلك بالاتفاق الذي أبرمته واشنطن مؤخراً بشأن احتياطيات النفط الفنزويلية.

وأضاف ترامب، خلال زيارته إلى أيرلندا، أنه لا يزال يتوقع انتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، وربما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها خلال بطولة أيرلندا المفتوحة للجولف، إن أسعار البنزين ستنخفض «بشكل حاد» بمجرد انتهاء الحرب في إيران، في وقت تشهد فيه أسواق النفط اضطرابات على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه لن يقبل سوى «الصفقة الصحيحة» مع إيران، رافضاً إبرام اتفاق يراه غير مناسب، مضيفاً أن طهران «تتصل باستمرار» لبحث محادثات السلام، وهو ما سبق أن نفته السلطات الإيرانية.

وفيما طرح ترامب خياراً آخر يتمثل في استمرار الانخراط الأمريكي في إيران، قال: «سنغادر إيران في نهاية المطاف، ما لم نقرر البقاء والاحتفاظ بالنفط، كما هو الحال في فنزويلا».

وأضاف أن الإيرادات التي تحصل عليها الولايات المتحدة من فنزويلا «دفعت تكاليف الحرب مرات عديدة».

ويأتي تصريح ترامب في ظل اضطرابات متزايدة في أسواق النفط، بعدما تعرض خط أنابيب نفطي سعودي لهجوم، وسط توقعات بارتفاع أسعار الخام مجدداً مع استئناف التداولات يوم الاثنين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران فنزويلا واشنطن النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الزمالك

جديد في الزمالك.. إعلان المدير الرياضي وحسم موقف بيزيرا

حسام حسن

حسام حسن يدرس استدعاء نجم جديد لمعسكر منتخب مصر

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز التصدق من مال زوجي على عمي المحتاج؟.. أمين الإفتاء يجيب

صلاة الفجر

هل يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها؟.. أمين الإفتاء يجيب

مال فيه شبهة ربا

هل يجوز الانتفاع بمال فيه شبهة ربا؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أبواق التحريض.. تنكشف في خطابها.. لا تعرف إلا السباب والشتائم

المزيد