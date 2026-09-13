قطارات القاهرة والإسكندرية .. المواعيد وطرق الحجز

تتصدر مواعيد القطارات اهتمامات قطاع كبير من المسافرين بين القاهرة والإسكندرية، خاصة مع أهمية هذا الخط في حركة التنقل بين العاصمة ومحافظات الوجه البحري، وتوفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل قطارات تالجو، وVIP، والنوم، والإسباني المطور، والفرنساوي، والثالثة والثانية المكيفة، والتهوية الديناميكية، بما يتيح للركاب اختيار الرحلة التي تتناسب مع مواعيدهم واحتياجاتهم.

ونشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جداول التشغيل الخاصة بخط القاهرة ـ الإسكندرية والعكس، متضمنة مواعيد القيام والوصول وأبرز محطات التوقف، وتبدأ الرحلات من الساعات الأولى للصباح وتستمر حتى أوقات متأخرة من الليل، وهو ما يوفر بدائل متعددة للمسافرين على مدار اليوم.

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ما مواعيد قطارات القاهرة إلى الإسكندرية صباح اليوم؟

تبدأ رحلات القاهرة إلى الإسكندرية مبكرًا بقطار 119، وهو قطار تهوية ديناميكية، وينطلق من القاهرة في 5:00 صباحًا، ويتوقف في شبرا الخيمة 5:15، وقها 5:26، وبنها 5:44، وقويسنا 5:58، وبركة السبع 6:12، وطنطا 6:34، وكفر الزيات 6:53، وإيتاي البارود 7:13، ودمنهور 7:37، وسيدي جابر 8:23، ويصل الإسكندرية 8:30 صباحًا.

ويأتي قطار 903، الإسباني المطور، في الساعة 6:00 صباحًا من القاهرة، ويمر ببنها 6:44، وقويسنا 6:58، وبركة السبع 7:12، وطنطا 7:34، وكفر الزيات 7:53، وإيتاي البارود 8:13، ودمنهور 8:37، وسيدي جابر 9:23، ويصل الإسكندرية 9:30 صباحًا.

أما قطار 7، وهو تهوية ديناميكية، فيقوم من القاهرة 6:20 صباحًا، ويتوقف في شبرا الخيمة 6:35، وقليوب 6:44، وقها 6:57، وطوخ 7:06، وبنها 7:20، وقويسنا 7:33، وبركة السبع 7:45، وطنطا 8:05، وكفر الزيات 8:28، والتوفيقية 8:39، وإيتاي البارود 8:52، ودمنهور 9:15، وأبو حمص 9:30، وكفر الدوار 9:47، وسيدي جابر 10:08، ويصل الإسكندرية 10:15 صباحًا.

وينطلق قطار 1205، تهوية ديناميكية، من القاهرة 6:45 صباحًا، ويمر بشبرا الخيمة 7:00، وبنها 7:32، وقويسنا 7:54، وبركة السبع 8:08، وطنطا 8:36، ودمنهور 9:28، وسيدي جابر 10:08، ثم يمتد مسيره إلى مرسى مطروح ويصلها 3:25 عصرًا.

ويغادر قطار 1131، ثالثة مكيفة، القاهرة 7:00 صباحًا، ويمر ببنها 7:38، وطنطا 8:10، وإيتاي البارود 8:41، ودمنهور 9:03، وسيدي جابر 9:48، ويصل الإسكندرية 9:55 صباحًا.

أما قطار 1083، نوم + ثانية فاخرة، فيعمل الأحد والخميس فقط، ويغادر القاهرة 7:20 صباحًا، ويتوقف بسيدي جابر 9:58، ويصل الإسكندرية 10:05 صباحًا.

وينطلق قطار 2025، تالجو، من القاهرة 8:00 صباحًا، ويتوقف بسيدي جابر 10:23، ويصل الإسكندرية 10:30 صباحًا، بينما يغادر قطار 901، VIP، القاهرة 8:10 صباحًا، ويتوقف ببنها 8:52، وطنطا 9:30، ودمنهور 10:21، وسيدي جابر 11:08، ويصل الإسكندرية 11:15 صباحًا.

ويقوم قطار 1015، تهوية ديناميكية، من القاهرة 8:25 صباحًا، وهو قادم من أسوان، ويتوقف ببنها 9:10، وطنطا 9:50، ودمنهور 10:50، وسيدي جابر 11:33، ويصل الإسكندرية 11:40 صباحًا.

كما يغادر قطار 1109، ثالثة مكيفة، القاهرة 8:35 صباحًا، قادمًا من الفيوم، ويمر ببنها 9:16، وقويسنا 9:29، وبركة السبع 9:55، وطنطا 10:16، وإيتاي البارود 10:50، ودمنهور 11:15، وسيدي جابر 12:03، ويصل الإسكندرية 12:10 ظهرًا.

ويعمل قطار 1089، نوم + ثانية فاخرة، يومي الإثنين والجمعة فقط، ويغادر القاهرة 8:40 صباحًا، قادمًا من أسوان، ويمر بطنطا 10:16، ودمنهور 11:15، وسيدي جابر 12:03، ويصل الإسكندرية 12:10 ظهرًا.

وينطلق قطار 905، فرنساوي مطور + Premium، من القاهرة 9:00 صباحًا، ويتوقف بسيدي جابر 11:13، ويصل الإسكندرية 11:20 صباحًا، بينما يغادر قطار 911، VIP، القاهرة 10:00 صباحًا، مرورًا ببنها 10:42، وطنطا 11:20، وكفر الزيات 11:42، ودمنهور 12:13، وسيدي جابر 12:58، ويصل الإسكندرية 1:05 ظهرًا.

ويقوم قطار 1211، تهوية ديناميكية، من القاهرة 10:10 صباحًا، ويتوقف بشبرا الخيمة 10:25، وقها 10:34، وطوخ 10:47، وبنها 10:56، وقويسنا 11:11، وبركة السبع 11:24، وطنطا 11:37، وكفر الزيات 11:58، والتوفيقية 12:08، وإيتاي البارود 12:19، ودمنهور 12:43، وسيدي جابر 1:28، ويصل الإسكندرية 1:35 ظهرًا.

ما مواعيد قطارات القاهرة إلى الإسكندرية ظهرًا ومساءً؟

يغادر قطار 89، إسباني مطور، القاهرة 11:15 صباحًا، قادمًا من أسوان، ويمر بطنطا 12:25 وسيدي جابر 1:48، ويصل الإسكندرية 1:55 ظهرًا.

ويقوم قطار 913، إسباني مطور، 12:00 ظهرًا، ويمر بطنطا 1:09، ودمنهور 1:56، وسيدي جابر 2:38، ويصل الإسكندرية 2:45 ظهرًا.

أما قطار 15، تهوية ديناميكية، فيقوم 12:15 ظهرًا، ويتوقف بشبرا الخيمة، وبنها، وقويسنا، وبركة السبع، وطنطا، وكفر الزيات، والتوفيقية، وإيتاي البارود، ودمنهور، وأبو حمص، وكفر الدوار، وسيدي جابر، ويصل الإسكندرية 4:00 عصرًا.

ويغادر قطار 919، إسباني مطور، القاهرة 2:25 ظهرًا، مرورًا ببنها، وقويسنا، وبركة السبع، وطنطا، وكفر الزيات، وإيتاي البارود، ودمنهور، وسيدي جابر، ويصل الإسكندرية 6:05 مساءً.

وينطلق قطار 915، فرنساوي مطور، 3:10 عصرًا، ويتوقف ببنها 3:52، وطنطا 4:31، ودمنهور 5:22، وسيدي جابر 6:08، ويصل الإسكندرية 6:15 مساءً.

ويغادر قطار 21، تهوية ديناميكية، القاهرة 3:25 عصرًا، ويمر بعدد من محطات الوجه البحري، بينها شبرا الخيمة، وقليوب، وطوخ، وبنها، وطنطا، وكفر الزيات، ودمنهور، وأبو حمص، وكفر الدوار، وسيدي جابر، ويصل الإسكندرية 7:15 مساءً.

ويقوم قطار 923، إسباني مطور، 4:00 عصرًا، ويمر ببنها، وقويسنا، وبركة السبع، وطنطا، وكفر الزيات، ودمنهور، وسيدي جابر، ويصل الإسكندرية 7:25 مساءً.

أما قطار 23، تهوية ديناميكية، فينطلق 4:30 عصرًا، ويمر بشبرا الخيمة، وقها، وطوخ، وبنها، وقويسنا، وبركة السبع، وطنطا، وكفر الزيات، والتوفيقية، وإيتاي البارود، ودمنهور، وأبو حمص، وكفر الدوار، وسيدي جابر، ويصل الإسكندرية 8:50 مساءً.

ويغادر قطار 31، تهوية ديناميكية، القاهرة 8:30 مساءً، ويتوقف بطوخ، وبنها، وقويسنا، وبركة السبع، وطنطا، وكفر الزيات، وإيتاي البارود، ودمنهور، وأبو حمص، وكفر الدوار، وسيدي جابر، ويصل الإسكندرية 12:15 بعد منتصف الليل.

ما مواعيد قطارات الإسكندرية إلى القاهرة اليوم؟

تبدأ رحلات العودة من الإسكندرية إلى القاهرة بقطار 3024، ثالثة مكيفة، الذي يقوم 9:15 صباحًا، ويصل القاهرة 12:10 ظهرًا، يليه قطار 1212، تهوية ديناميكية، الذي يقوم 9:25 صباحًا ويصل القاهرة 1:35 ظهرًا.

ويقوم قطار 910، ثانية فاخرة، 10:00 صباحًا، ويصل القاهرة 12:40 ظهرًا، بينما ينطلق قطار 132، تهوية ديناميكية، 10:20 صباحًا، ويصل القاهرة 2:20 ظهرًا.

ويقوم قطار 912، إسباني مطور، 11:00 صباحًا، ويصل القاهرة 1:55 ظهرًا، بينما يغادر قطار 164، تهوية ديناميكية، 12:00 ظهرًا، ويصل القاهرة 3:15 عصرًا، ويمتد مسيره إلى أسوان.

ويعمل قطار 1082، نوم + ثانية فاخرة، السبت والثلاثاء، ويقوم 12:30 ظهرًا، ويصل القاهرة 3:25 عصرًا، بينما ينطلق قطار 914، VIP، 1:00 ظهرًا، ويصل القاهرة 4:20 عصرًا.

ويقوم قطار 18، تهوية ديناميكية، 1:10 ظهرًا، ويصل القاهرة 5:10 مساءً، بينما ينطلق قطار 2024، تالجو، 2:00 ظهرًا، ويصل القاهرة 4:30 عصرًا.

ويغادر قطار 916، فرنساوي مطور + Premium، الإسكندرية 3:00 عصرًا، ويصل القاهرة 5:30 مساءً، بينما يقوم قطار 932، VIP، 3:30 عصرًا، ويصل القاهرة 6:50 مساءً.

كما يقوم قطار 196، ثالثة مكيفة، 3:40 عصرًا، ويمتد مسيره إلى الفيوم ويصلها 10:00 مساءً، بينما يقوم قطار 1152، ثالثة مكيفة، 4:00 عصرًا، ويمتد مسيره إلى كفر الشيخ ويصلها 7:00 مساءً.

ما أبرز قطارات الإسكندرية إلى القاهرة في الرحلات الليلية والصباحية؟

تشمل قائمة الرحلات الليلية والصباحية أيضًا قطارات 2، و1108، و3012، و588، و936، و926، و4، و1904، و8، و3008، و902، و2022، و906، و158، و802، و14 و900، بمواعيد وتوقفات مختلفة وفقًا لجداول التشغيل المعلنة.

وتتضمن الرحلات قطارات بخدمات متنوعة، من بينها التهوية الديناميكية، والثالثة المكيفة، وVIP، والإسباني المطور، وتالجو، بما يوفر بدائل مختلفة للمسافرين بحسب وقت الرحلة ونوع الخدمة.

ما طرق حجز تذاكر القطارات اليوم؟

تتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدة وسائل لحجز تذاكر السفر، وتشمل شبابيك التذاكر المباشرة في مختلف المحطات، والموقع الإلكتروني الرسمي لسكك حديد مصر، والتطبيق الإلكتروني المخصص للهواتف الذكية، ومكاتب المدينة المنتشرة في النوادي والنقابات والجامعات ومحطات المترو.

كما تتوافر ماكينات الحجز الذاتي TVM في المحطات الرئيسية، إلى جانب منافذ البيع المعتمدة، ومنها فوري، وأمان، وضامن، وخدماتي، وأوباي، وطلقة، وكاش كول، وماجيك باي، بالإضافة إلى خدمة الحجز الصوتي عبر الهاتف على رقم 1661 للمحمول، أو 09000661 من أي خط أرضي.

كيف يختار المسافر القطار المناسب؟

يعتمد اختيار الرحلة المناسبة على موعد القيام والوصول، ونوع الخدمة، وعدد محطات التوقف، والوجهة النهائية للقطار، ولذلك يفضل المسافر مقارنة المواعيد قبل التوجه إلى المحطة، خاصة إذا كان القطار يمتد مسيره إلى وجهة أخرى بعد الإسكندرية أو القاهرة.

وتوفر جداول التشغيل المنشورة اليوم خيارات متعددة تبدأ من قطارات التهوية الديناميكية والدرجة الثالثة المكيفة، وتصل إلى قطارات تالجو وVIP والنوم والإسباني المطور والفرنساوي المطور، بما يسمح للراكب باختيار الخدمة الأقرب إلى احتياجاته.

ما أهم نصائح السفر بقطارات القاهرة والإسكندرية؟

ينصح الركاب بالتأكد من موعد قيام القطار ومحطات التوقف ونوع العربة قبل التوجه إلى المحطة، مع الحضور قبل موعد الرحلة بوقت كاف، خاصة خلال فترات الذروة والإجازات والعطلات الرسمية.

كما يفضل التأكد من بيانات الرحلة عند الحجز، خصوصًا للقطارات التي تمتد مساراتها إلى وجهات أخرى، ومراجعة بيانات الحجز قبل السفر، بما يساعد على تجنب الالتباس بين القطارات المتشابهة في مواعيد القيام أو أرقام الرحلات.

وتظل مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس من المعلومات الخدمية التي تحظى باهتمام مستمر من المسافرين، وتوضح جداول التشغيل المنشورة اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 تنوع الرحلات والخدمات المتاحة على الخط، مع اختلاف مواعيد القيام والوصول والتوقفات بحسب كل قطار.