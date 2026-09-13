أب من الفيوم يستغيث لإعادة جثمان نجله الطبيب من روسيا: «نفذ أمر الله واسترد وديعته»

حالة من الحزن يعيشها أهالي إحدى الأسر بمحافظة الفيوم، بعد وفاة الدكتور عبد الكريم محمود، نجل الشيخ محمود عبد الشافي، في روسيا، عقب سنوات قضاها في دراسة الطب والتدريب والتخصص في جراحة القلب.

وأعلن الشيخ محمود عبد الشافي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة نجله، موضحًا أنه قضى نحو 5 سنوات في كلية الطب، ثم فترة الامتياز، قبل أن يبدأ مشواره في التخصص الطبي بروسيا.

استغاثة لإعادة الجثمان

وناشد والد الطبيب المتوفى المسؤولين والجهات المعنية التدخل للمساعدة في إنهاء إجراءات إعادة جثمان نجله إلى مصر، مشيرًا إلى أن الأسرة تواجه صعوبات في استعادة الجثمان، رغم التواصل مع القنصلية المصرية.

وطالب كل من لديه علاقات أو إمكانية للتواصل مع وزارة الخارجية أو الجهات المختصة في روسيا، بالمساعدة في عودة جثمان نجله إلى أرض الوطن، كما وجه نداءً إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتدخل والمساعدة في إنهاء الإجراءات.

وأوضح الشيخ أن نجله كان مؤمّنًا عليه من خلال كلية الطب والسفارة المصرية، مؤكدًا تمسك الأسرة بإتمام إجراءات عودته حتى تتمكن من إقامة صلاة الجنازة عليه ودفنه في مصر.

شقيقه استشهد في 2016

وكشف والد الطبيب أن نجله الآخر عبد الرحمن توفي عام 2016 أثناء خدمته بالقوات المسلحة، واصفًا إياه بالشهيد، معربًا عن أمله في أن يُكتب لنجله عبد الكريم أيضًا أجر الشهادة.

إقامة العزاء لحين وصول الجثمان

وفي آخر تطورات الواقعة، أعلن الشيخ محمود عبد الشافي إقامة العزاء في نجله أمام المنزل، لحين وصول الجثمان من روسيا وإقامة صلاة الجنازة عليه.

وكتب في منشور جديد: «العزاء عند المنزل أمام المحكمة حتى وصول الجثمان لصلاة الجنازة عليه».

وأكدت الأسرة أنها ستقيم صلاة الغائب على الطبيب الراحل لحين وصول جثمانه إلى مصر، على أن يتم الإعلان عن موعد صلاة الجنازة والدفن عقب الانتهاء من إجراءات عودة الجثمان