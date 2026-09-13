خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة بالعصا والسلاح الأبيض في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى بالضرب على أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض، وإحداث إصابته بالفيوم.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 أغسطس المنقضى، تلقى مركز شرطة سنورس بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز، تعدى خلالها 5 عاطلين، مقيمين بدائرة المركز، على صياد، مصاب بجروح وكسور متفرقة، مقيم بدائرة المركز، باستخدام عصا خشبية وسلاح أبيض، وإحداث إصابته، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وُضبط بحوزتهم العصا الخشبية والسلاح الأبيض المستخدمان فى التعدى.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





