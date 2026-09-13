ضبط القائمين على مصنع لإنتاج العطور المغشوشة بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط القائمين على مصنع لإنتاج العطور "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة الخيمة ثان بالقليوبية.

وضُبط بحوزتهم (أكثر من ألف لتر زيوت عطرية وكحول "مجهولين المصدر" – 1500 عبوة منتج نهائى ومعبأة داخل عبوات "مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة"– 20000 عبوة فارغة "مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة" – خط إنتاج ) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.