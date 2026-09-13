الأعياد اليهودية تغلق معابر غزة.. الاحتلال يوقف رفح وكرم أبو سالم أمام المسافرين والمساعدات

أعلنت هيئة المعابر والحدود، اليوم الأحد، إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبري رفح وكرم أبو سالم أمام حركة المسافرين وإدخال البضائع، بالتزامن مع ما وصفته السلطات الإسرائيلية بـ«الأعياد اليهودية».

وأوضحت الهيئة أن الإغلاق يتزامن مع احتفالات رأس السنة العبرية، ما يعرقل حركة المسافرين ويوقف دخول البضائع والمواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في وقت يعاني فيه السكان من أزمة إنسانية متفاقمة ونقص حاد في الاحتياجات الضرورية.

ويعد معبر كرم أبو سالم المنفذ الرئيسي لإدخال البضائع إلى القطاع، بينما يمثل معبر رفح منفذاً مهماً لحركة المسافرين، الأمر الذي يجعل إغلاق المعبرين يؤثر بصورة مباشرة على تدفق الإمدادات الغذائية والطبية والإنسانية، فضلاً عن حركة المرضى والجرحى والحالات الإنسانية.

ويأتي الإغلاق مع بدء موسم الأعياد اليهودية خلال سبتمبر، وهي فترة تشهد عادة تشديداً في الإجراءات وإغلاقاً للمعابر والحواجز في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولا تقتصر المناسبات اليهودية خلال هذه الفترة على رأس السنة العبرية، إذ تتبعها سلسلة من الأعياد، من بينها يوم الغفران وعيد العرش، ثم شميني عتسيرت وفرحة التوراة، بما يجعل فترة سبتمبر وأكتوبر الحاليين مرحلة ممتدة من القيود والإجراءات المشددة.

وبحسب التقويم اليهودي لعام 2026، بدأت رأس السنة العبرية مع غروب شمس 11 سبتمبر، وتستمر يومي 12 و13 سبتمبر، فيما يحل يوم الغفران في 21 سبتمبر، ويبدأ عيد العرش في 26 سبتمبر ويستمر حتى 2 أكتوبر، تليه مناسبتا شميني عتسيرت وفرحة التوراة يومي 3 و4 أكتوبر.