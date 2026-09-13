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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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العد التنازلي لرمضان 2027.. متى يحل الشهر المبارك وعيد الفطر؟

شهر رمضان
شهر رمضان
خالد يوسف

مع اقتراب النفحات العطرة والأجواء الروحانية الساحرة، يتطلع الملايين من المسلمين حول العالم لمعرفة موعد شهر رمضان 2027 فلكياً، حيث يُعد هذا الشهر الفضيل محطة إيمانية كبرى لتجديد العبادات والتقرب إلى الله، ومع تزايد البحث المبكر عن تفاصيل التقويم الهجري، تبرز التساؤلات الملحة حول اليوم الأول لبداية الشهر الكريم، وعدد أيامه بالتحديد، والموعد المتوقع لحلول عيد الفطر المبارك، وذلك تلبية لشغف المتابعين في معرفة التوقيتات الفلكية الرسمية بدقة تامة لتنظيم خططهم واستعداداتهم.


موعد شهر رمضان 2027

تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان لعام 1448 هجريًا سيوافق يوم الاثنين 8 فبراير 2027، على أن يتم تحديد الموعد رسميًا بعد استطلاع هلال شهر رمضان والإعلان من الجهات المختصة، فيما يتراوح عدد أيام الشهر بين 29 و30 يومًا وفقًا لنتائج الرؤية الشرعية.

وتعتمد بداية شهر رمضان ونهايته يعتمد على ثبوت رؤية الهلال والإعلان الرسمي من الجهات المختصة.

شهر ربيع الأول 1448 هجريا

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، أن يوم الجمعة 14 أغسطس 2026، وافق غرة شهر ربيع الأول لعام 1448 هجريًا.

جاء ذلك عقب استطلاع هلال الشهر من خلال لجان الرؤية الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

موعد عيد الفطر 2027

من المنتظر وفق الحسابات الفلكية أن يحل عيد الفطر المبارك لعام 1448 هجريًا يوم الأربعاء 10 مارس 2027، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

ويستعد المواطنون لاستقبال عيد الفطر بعد انتهاء أيام الصيام والعبادات، حيث تبدأ الأسر في التجهيز للعيد قبل موعده بفترة، سواء بشراء الملابس أو إعداد الحلوى والمخبوزات وتجهيز مستلزمات الاحتفال.

التقويم الهجري يحدد موعد رمضان

نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذى يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض.

والأشهر الهجرية هي «المحرم - صفر - ربيع الأول - ربيع الآخر - جمادي الأول - جمادي الآخر - رجب - شعبان - رمضان - شوال - ذي القعدة - ذي الحجة».

ويُعرف التقويم الهجري أيضًا بالتقويم القمري أو الإسلامي، وهو نظام يعتمد على دورة القمر في تحديد بداية الأشهر ونهايتها، وتستخدمه بعض الدول العربية، ومنها السعودية، كتقويم رسمي للدولة، وقد أُنشئ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، واتُخذت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مرجعًا لبداية السنة الهجرية، ولذلك سُمي بالتقويم الهجري.

رمضان 2027 الشهر المبارك عيد الفطر التقويم الهجري شهر ربيع الأول 1448 دار الإفتاء المصرية موعد شهر رمضان 2027 فلكياً

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