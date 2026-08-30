«شات جي بي تي» يتيح ربط عدة حسابات Gmail وتقويم جوجل

أكدت شركة OpenAI أن مستخدمي شات جي بي تي وCodex أصبح بإمكانهم الآن ربط أكثر من حساب واحد من خدمات Gmail وتقويم جوجل وجهات الاتصال، في خطوة تسهل استخدام الحسابات الشخصية وحسابات العمل من داخل المنصة.

أضف حسابك الثاني أو الثالث

يعتمد كثير من المستخدمين على أكثر من حساب في Gmail أو تقويم جوجل، خاصة عند الفصل بين حياتهم الشخصية والمهنية.

كان أحد أبرز القيود في السابق أن كل إضافة خاصة بخدمات جوجل داخل ChatGPT كانت تسمح بالاتصال بحساب جوجل واحد فقط، ما كان يجعل التعامل مع البريد الإلكتروني والتقويمات المنفصلة للحسابات الشخصية وحسابات العمل أكثر صعوبة.

وأعلنت OpenAI الآن، وفقا لما أكده مهندس التطوير في الشركة غابرييل تشوا، عن طرح دعم تعدد الحسابات لخدمات Gmail وتقويم جوجل وتطبيق الاتصال.

ولتوصيل حساب إضافي، يمكن للمستخدم فتح قسم الإضافات من الشريط الجانبي، ثم اختيار Gmail أو تقويم جوجل أو تطبيق الاتصال، والضغط على أيقونة الإعدادات الخاصة بالخدمة المرتبطة بالفعل. وبعد ذلك، يمكن إضافة الحساب الثاني أو الثالث واستكمال خطوات التفويض المعتادة من جوجل.

شات جي بي تي يتعامل مع الحسابات الشخصية وحسابات العمل

عمليا، يتيح التحديث للمستخدم إجراء محادثة داخل شات جي بي تي تعتمد على المعلومات أو الإجراءات المرتبطة بحساب Gmail الشخصي، بينما يمكن لمحادثة أخرى الاستفادة من حساب العمل وجهات الاتصال والتقويم لتنفيذ مهام مهنية.

كما يستطيع شات جي بي تي الاستفادة من المعلومات ذات الصلة من عدة حسابات مرتبطة عند الحاجة، ما يمنحه صورة أوسع عن اتصالات المستخدم وعلاقاته وجدوله الزمني، وبالتالي تقديم إجابات أكثر فائدة وارتباطا بالسياق.

صلاحيات الحسابات تختلف حسب الإعدادات

وتشير وثائق OpenAI الخاصة بالإضافات إلى أن الحسابات المرتبطة تظل خاضعة لصلاحيات التطبيقات وإعدادات مساحات العمل الخاصة بكل خدمة.

وبالتالي، قد يختلف توفر هذه الميزة بحسب خطة المستخدم أو المؤسسة التي ينتمي إليها وإعدادات المسؤول، خاصة في حسابات العمل التي تفرض عليها المؤسسات قيودا إضافية فيما يتعلق بربط الخدمات الخارجية.