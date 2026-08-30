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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تفوز باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP18 في 2028

علم مصر
علم مصر
فرناس حفظي

اعتمدت وفود الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالإجماع قرار استضافة مصر للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف، والمقرر عقدها عام ۲۰۲۸ ، وذلك خلال الجلسة الختامية لأعمال الدورة السابعة عشرة للمؤتمر، التي عُقدت بالعاصمة المنغولية أولا نباتار خلال الفترة من ۱۷ إلى ۲۸ أغسطس الجاري.

ويعكس الإجماع على استضافة مصر للدورة المقبلة ما تحظى به من ثقة وتقدير لدورها الفاعل في قضايا المناخ والبيئة والعمل متعدد الأطراف، وامتداداً للنجاح الذي حققته في استضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 عام ۲۰۲۲ ، ومؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي COP14 عام ۲۰۱۸ . كما يأتي اختيار مصر لاستضافة المؤتمر تتويجاً للجهود الوطنية المبذولة خلال الفترة الماضية والتنسيق الذي قامت به وزارة الخارجية مع الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي تتولى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة، قيادتها منذ مايو ۲۰۲٥ ، إحدى الاتفاقيات المنبثقة عن قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام ۱۹۹۲ ، ودخلت حيز التنفيذ عام ۱۹۹٦ ، وتُعنى بمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف حول العالم، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن المائي والغذائي. كما تحظى القارة الأفريقية بأولوية خاصة في إطار الاتفاقية بما يعزز من أهمية استضافة مصر للدورة المقبلة للمؤتمر.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر استضافة مصر للدورة الجلسة الختامية قضايا المناخ اتفاقية الأمم المتحدة

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