قبل تسجيل رغبات المرحلة الثالثة.. مشرف التنسيق يوجه نصائح هامة للطلاب

حذر الدكتور أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، طلاب المرحلة الثالثة من عدم الانتباه إلى المسافات بين الجامعات عند ترتيب رغباتهم، مؤكدًا ضرورة مراعاة موقع كل جامعة بالنسبة إلى محل إقامة الطالب.

وأوضح الجيوشي أن طلاب المرحلتين الأولى والثانية كانوا يهتمون بدرجة كبيرة بالرغبات الأولى، وخاصة المنطقة «أ»، التي تضم الجامعات القريبة جدًا من محل إقامة الطالب، ثم المنطقة «ب»، التي تضم الجامعات الأقرب إلى محل إقامته ولكنها أبعد قليلًا من المنطقة «أ»، مشيرًا إلى أن المنطقة «ب» تضم عددًا محدودًا من الجامعات، قد يصل إلى جامعة أو اثنتين أو خمس جامعات على الأكثر، وبالتالي يكون ترتيب الرغبات فيها أسهل، إذ يمكن للطالب اختيار الكلية نفسها في الجامعات الأقرب إلى محل إقامته وترتيبها بسهولة.

وأضاف في مداخلة خلال برنامج هذا الصباح المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الأمر يختلف في المنطقة «ج»، التي تضم تقريبًا باقي الجامعات في مصر، ويصل عددها إلى نحو 20 أو 25 جامعة، موضحًا أن الطالب عند ترتيب رغباته قد لا ينتبه بشكل كافٍ إلى المسافات بين هذه الجامعات.

ولفت إلى أن الطالب قد يختار كلية التجارة أو الزراعة أو الآداب في عدد كبير من الجامعات ضمن رغباته، لكنه أحيانًا لا ينتبه إلى أن هذه الجامعات موجودة في أماكن متباعدة، مثل أسوان وكفر الشيخ وطنطا والسويس والإسماعيلية وسوهاج والوادي الجديد.

وأكد أن الطالب عند ترتيب جامعات المنطقة «ج» يجب أن يراعي المسافات جيدًا، وأن يعرف أي الجامعات أقرب إلى محل إقامته، حتى لا يتم ترشيحه لجامعة بعيدة جدًا، ثم يواجه مشكلة عند التقدم لتقليل الاغتراب.