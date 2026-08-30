قبل السنة الجديدة| التفاصيل الكاملة لاشتراكات المترو للطلاب.. المستندات والتخفيضات

تستعد الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، لاستقبال طلبات الطلاب بمختلف المراحل التعليمية (المدارس، المعاهد، والجامعات) لاستخراج اشتراكات المترو المداومة والمخفّضة استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

وتتيح الخدمة للطلاب التنقل اليومي بأسعار رمزية ومخفضة تتناسب مع عدد المحطات والمراحل والتنقل بين خطوط شبكة المترو.

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج اشتراك الطالب

وحددت إدارة الاشتراكات بمترو الأنفاق 4 خطوات ومستندات أساسية لاستكمال ملف التقديم:

استمارة الاشتراك: يتم شراؤها من دفاتر ومكاتب الاشتراكات المخصصة داخل المحطات بسعر 5 جنيهات.

الختم المدرسي/الجامعي: اعتماد وتختيم الاستمارة بختم شعار الجمهورية (النسر) الخاص بالمدرسة أو الكلية أو المعهد المقيد به الطالب.

الصور الشخصية: تقديم صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء، ويتم ختم إحداهما بالختم الإداري للجهة التعليمية.

إثبات الشخصية والقيد:

صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد الرقمية لمن هم دون 16 عاماً.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

تقديم صورة الكارت أو تجديد الاشتراك للطلاب المجددين.

قيمة الاشتراك حسب عدد مراحل المترو

وتتوزع أسعار الاشتراكات ربع السنوية (الخاصة بالطلاب) بحسب عدد المراحل المقررة:

مرحلة واحدة: 150 جنيهاً.

مرحلتان: 200 جنيه.

3 أو 4 مراحل: 250 جنيهاً.

أكثر من 4 مراحل: 300 جنيه.

رسوم استخراج الكارت الذكي

قيمة الكارت الذكي لأول مرة: 80 جنيهاً (وهو كارت ممغنط ومخصص للاستخدام المتعدد).

صلاحية الكارت: الكارت صالح للاستخدام والتجديد لمدة 5 سنوات.

ذوو الهمم يحتفون بالمولد النبوي الشريف في مترو الأنفاق

وفي مشهد جمع بين الفن والإنسانية وروح المولد النبوي الشريف، اختارت وزارة الثقافة واحدة من أكثر نقاط مترو الأنفاق حيوية وتواصلاً مع الشباب، وهي محطة جامعة القاهرة، لتقديم تجربة ثقافية استثنائية، كان أبطالها أعضاء فرقة قصر ثقافة روض الفرج لذوي القدرات الخاصة.

لم يكن صوت الإنشاد في المحطة مجرد عرض فني عابر، بل تحوّل إلى رسالة رحمة ومحبة، تحملها أصوات فنانين من ذوي القدرات الخاصة إلى جمهور متنوع من الركاب، في احتفاء بالمولد النبوي الشريف يؤكد أن قيم الرحمة والتكافل وقبول الآخر يمكن أن تجد طريقها إلى الناس من خلال الفن.

وجاء النشاط برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، في إطار رؤية تستهدف دمج الفنون في الفضاءات العامة، ودعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة فنيًا، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواهبهم أمام جمهور واسع، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويكرس دور الثقافة والفن في تحقيق الدمج المجتمعي.

وبدعم من وزير النقل الفريق كامل الوزير ، وبالشراكة مع الهيئة القومية للأنفاق وشركات إدارة خطوط المترو، بهدف تحويل هذا المرافق العامة إلى منصات مفتوحة للإبداع، وتوسيع قاعدة الجمهور المتلقي للفنون.

مجموعة من الأغاني والابتهالات والأعمال الدينية والتراثية

وقدمت فرقة قصر ثقافة روض الفرج لذوي القدرات الخاصة، بقيادة المايسترو عادل مدبولي، مجموعة من الأغاني والابتهالات والأعمال الدينية والتراثية والوطنية والشبابية، وسط تفاعل لافت من الركاب الذين توقفوا للاستماع، بينما تابع آخرون الفقرات خلال مرورهم بالمحطة، في مشهد عكس حالة من الدهشة والإعجاب بقدرات أعضاء الفرقة وتمكنهم الفني.

وأكد الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مثل هذه الفعاليات تبرهن على أن الفن جسر حقيقي للدمج المجتمعي، يتيح للجميع فرصًا متكافئة للتعبير والتألق والإبداع، ويمنح أصحاب المواهب من ذوي القدرات الخاصة المساحة التي يستحقونها للتواصل مع المجتمع.