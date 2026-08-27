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حين يصبح الإنشاد رسالة رحمة.. ذوو الهمم يحتفون بالمولد النبوي الشريف في مترو الأنفاق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حين يصبح الإنشاد رسالة رحمة.. ذوو الهمم يحتفون بالمولد النبوي الشريف في مترو الأنفاق

ذوو القدرات الخاصة يحتفون بالمولد النبوي الشريف
ذوو القدرات الخاصة يحتفون بالمولد النبوي الشريف

في مشهد يجمع بين الفن والإنسانية وروح المولد النبوي الشريف، اختارت وزارة الثقافة واحدة من أكثر نقاط مترو الأنفاق حيوية وتواصلاً مع الشباب، وهي محطة جامعة القاهرة، لتقديم تجربة ثقافية استثنائية، كان أبطالها أعضاء فرقة قصر ثقافة روض الفرج لذوي القدرات الخاصة.

لم يكن صوت الإنشاد في المحطة مجرد عرض فني عابر، بل تحوّل إلى رسالة رحمة ومحبة، تحملها أصوات فنانين من ذوي القدرات الخاصة إلى جمهور متنوع من الركاب، في احتفاء بالمولد النبوي الشريف يؤكد أن قيم الرحمة والتكافل وقبول الآخر يمكن أن تجد طريقها إلى الناس من خلال الفن.

وجاء النشاط برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، في إطار رؤية تستهدف دمج الفنون في الفضاءات العامة، ودعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة فنيًا، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواهبهم أمام جمهور واسع، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويكرس دور الثقافة والفن في تحقيق الدمج المجتمعي.

وبدعم من وزير النقل الفريق كامل الوزير ، وبالشراكة مع الهيئة القومية للأنفاق وشركات إدارة خطوط المترو، بهدف تحويل هذا المرافق العامة إلى منصات مفتوحة للإبداع، وتوسيع قاعدة الجمهور المتلقي للفنون.

وقدمت فرقة قصر ثقافة روض الفرج لذوي القدرات الخاصة، بقيادة المايسترو عادل مدبولي، مجموعة من الأغاني والابتهالات والأعمال الدينية والتراثية والوطنية والشبابية، وسط تفاعل لافت من الركاب الذين توقفوا للاستماع، بينما تابع آخرون الفقرات خلال مرورهم بالمحطة، في مشهد عكس حالة من الدهشة والإعجاب بقدرات أعضاء الفرقة وتمكنهم الفني.

وأكد الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مثل هذه الفعاليات تبرهن على أن الفن جسر حقيقي للدمج المجتمعي، يتيح للجميع فرصًا متكافئة للتعبير والتألق والإبداع، ويمنح أصحاب المواهب من ذوي القدرات الخاصة المساحة التي يستحقونها للتواصل مع المجتمع.

وتابعت الفعالية الدكتورة هبة كمال، مدير عام الإدارة العامة للتمكين الثقافي، بحضور فادية بكير، مدير إدارة تثقيف المكفوفين والإعاقة الحركية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتكتسب الفعالية خصوصيتها من ارتباطها بالمولد النبوي الشريف؛ إذ لم تكتفِ بالاحتفاء بالمناسبة من خلال الإنشاد الديني، وإنما قدمت معنى أعمق للرحمة باعتبارها قيمة إنسانية تتسع للجميع، وتدعو إلى منح كل إنسان فرصة حقيقية ليشارك ويبدع ويكون حاضرًا في مجتمعه.

ومن هنا، أصبح صوت فرقة روض الفرج أكثر من مجرد إنشاد داخل محطة مترو؛ فقد كان صوتًا يقول إن الرحمة تبدأ بإتاحة الفرصة، وإن الاحتفاء بالمولد النبوي يمكن أن يتحول إلى ممارسة حية لقيم المحبة والاحتواء وقبول الآخر.

ونظمت  الفعالية فى إطار برنامج العروض الثقافية المفاجئة الذي تنظمه وزارة الثقافة داخل محطات مترو الأنفاق وقطار العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف نقل الفنون من قاعاتها التقليدية إلى الفضاءات العامة، والوصول بها إلى جمهور جديد، خاصة الشباب، في أماكن تجمعهم اليومية.

وحرص المنظمون على اختيار موقع مناسب داخل المحطة بعيدًا عن مناطق كثافة حركة الركاب، بما يضمن استمرار حركة المرفق وانتظام العمل، وفي الوقت نفسه يوفر للجمهور فرصة الاستماع والتفاعل، لتقدم الفعالية نموذجًا متوازنًا يجمع بين احترام طبيعة المكان وفتح المجال أمام الثقافة والفن.

المولد النبوي الشريف وزارة الثقافة مترو الأنفاق

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