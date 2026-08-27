ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



تفاصيل إطلالة مى سليم..

وخطفت مي سليم الأنظار بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس صيفية جريئة مكشوف البطن.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

آخر أعمال مي سليم

وكانت آخر أعمال الفنانة مي سليم مشاركتها في مسلسل «السجل الأسود»، إلى جانب عدد من النجوم، بينهم خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، ومحمد نجاتي.

والمسلسل من تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل جميل المغازي.