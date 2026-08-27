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استدعاء 84639 سيارة تويوتا كامري | تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استدعاء 84639 سيارة تويوتا كامري | تفاصيل

استدعاء سيارات تويوتا كامري
استدعاء سيارات تويوتا كامري
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن أطلاق استدعاء لعدد من طرازاتها وصل إلى 84639 سيارة من طراز كامري، وتنتمي كامري لفئة السيارات السيدان من موديل 2025 حتى موديل 2026 من قبل وزارة التجارة السعودية.

استدعاء سيارات تويوتا كامري

- أهمية استدعاء سيارات تويوتا كامري :

تعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بسيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

استدعاء سيارات تويوتا كامري

وقد أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 84639 سيارة تويوتا كامري من موديل 2025 حتى موديل 2026 .

- سبب استدعاء سيارات تويوتا كامري :

وجاء استدعاء تويوتا كامري بسبب خلل في نظام لوحة العدادات، وقد يؤدي إلى عدم عرض المعلومات المهمة وتعطل إشارات الانعطاف ومصابيح التحذير وأصوات التنبيه الخاصة بمفتاح التشغيل وأحزمة الأمان، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

استدعاء سيارات تويوتا كامري

ودعت الوزارة مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة السيارات والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

- تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات :

في عام 1933 بدء قسم صناعة السيارات داخل شركة النسيج بقيادة كييشيرو تويودا، وفي عام 1935 تم إنتاج أول محرك (من النوع A)، وفي عام 1936 طرح أول سيارة ركاب تحمل اسم تويوتا طراز (AA).

استدعاء سيارات تويوتا كامري

وبدأت عمليات التصدير وبناء أولى المصانع خارج اليابان في البرازيل عام 1959، وبعدها تم ابتكار وتطبيق نظام تويوتا للإنتاج (TPS) الذي أحدث ثورة في كفاءة التصنيع وتقليل الهدر، وبعدها تم إطلاق أول سيارة هجينة واسعة الإنتاج وهي تويوتا بريوس عام 1997.

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