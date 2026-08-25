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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2027 في السوق المصري

سيارات جديدة 2027 في مصر
سيارات جديدة 2027 في مصر
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى ار اكس 9، وآي كور في 27، وساوايست S08، وبى واى دى تاي 7، وافاتار 07 .

ساوايست S08 موديل 2027

تستمد سيارة ساوايست S08 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 342 حصان، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وبها عزم دوران 525 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ساوايست S08 موديل 2027

تباع سيارة ساوايست S08 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

بى واى دى‬ تاي 7 موديل 2027

تحصل سيارة بى واى دى‬ تاي 7 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 485 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وبها عزم دوران 630 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بى واى دى‬ تاي 7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ تاي 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ تاي 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 800 ألف جنيه .

افاتار 07 موديل 2027

قوة سيارة افاتار 07 موديل 2027 تصل إلي 495 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 595 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

افاتار 07 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة افاتار 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 290 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة افاتار 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 690 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة افاتار 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 790 ألف جنيه .

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

عزم دوران سيارة ام جى ار اكس 9 موديل 2027 يصل إلي 390 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 295 حصان، وبها خزان وقود سعة 65 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

تأتى سيارة ام جى ار اكس 9 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 900 ألف جنيه .

آي كور في 27 موديل 2027

خزان وقود سيارة آي كور في 27 موديل 2027 يصل غلي 60 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 450 حصان، وبها عزم دوران 505 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

آي كور في 27 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة آي كور في 27 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة آي كور في 27 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري السيارات الجديدة موديل 2027 تكنولوجيا حديثة ام جى ار اكس 9 آي كور في 27 ساوايست S08 موديل 2027 S08 موديل 2027 افاتار 07 موديل 2027 ام جى ار اكس 9 موديل 2027 آي كور في 27 موديل 2027

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